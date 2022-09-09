不斷更新／醫生擔憂女王健康　威廉王子車隊抵達巴爾莫勒爾

▲安德魯王子（女王次子）、愛德華王子（女王三子）及威廉王子（女王長孫）趕到巴爾莫勒爾堡。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

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安德魯王子、愛德華王子及威廉王子等王室成員當地時間8日下午4時許搭飛機抵達亞伯丁機場後，隨即坐車前往巴爾莫勒爾堡，車隊於8日下午5時許抵達巴爾莫勒爾堡。

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高齡96歲英國女王伊莉莎白二世8日傳出身體不適消息，正在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）接受醫療照護，消息一出立刻引發各國關注，女王的親人們紛紛中斷預定行程，改前往巴爾莫勒爾堡探望女王。

根據英國BBC報導，女王身體不適的消息曝光後，除了各國媒體進駐白金漢宮外，也有許多英國民眾自發地聚集在白金漢宮外守候，甚至有人不捨流下眼淚，希望能聽到女王康復的好消息。

白金漢宮8日在聲明中指出，經過進一步評估後，女王的醫生擔心女王陛下的健康狀況，建議女王接受持續醫療照護。女王的親屬不久後均被告知女王的健康情況。

查爾斯王子（女王長子）及其妻子卡蜜拉、安妮長公主（女王長女）目前已趕到巴爾莫勒爾堡，而安德魯王子（女王次子）、愛德華王子（女王三子）及威廉王子（女王長孫）則乘坐飛機在當地時間8日下午4時許抵達亞伯丁機場。

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