快訊／英國女王「4子女全趕到」陪伴　王室編輯：情況嚴重

▲英國女王伊莉莎白二世（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

高齡96歲英國女王伊莉莎白二世8日傳出身體不適消息，正在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接受醫療照護。消息一出，女王的子女及孫子紛紛趕往女王所在的巴爾莫勒爾堡探望。

英國獨立電視台（ITV）王室新聞編輯克里斯（Chris Ship）表示，女王的4位子女及孫子威廉王子目前都趕到了巴爾莫勒爾堡陪伴在女王身邊，「這是一個相當嚴重的情況」。

▲伊莉莎白二世傳身體狀況不好，巴爾莫勒爾堡有警方待命。（圖／路透）



才正式接任首相的特拉斯（Liz Truss）8日也在推特表示，整個國家都在密切關注王宮的消息，她的與全國人民的關懷都與王室成員同在。

All the Queen’s four children are now with her at Balmoral Castle. Along with her grandson, the Duke of Cambridge.

This is a serious situation. #queen #queenelizabeth pic.twitter.com/6fWzhHxLol — Chris Ship (@chrisshipitv) September 8, 2022

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