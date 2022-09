快訊／英國女王「4子女全趕到」陪伴　王室編輯：情況嚴重

▲英國女王伊莉莎白二世(圖/路透社)

記者趙蔡州/綜合報導

高齡96歲英國女王伊莉莎白二世8日傳出身體不適消息,正在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接受醫療照護。消息一出,女王的子女及孫子紛紛趕往女王所在的巴爾莫勒爾堡探望。

英國獨立電視台(ITV)王室新聞編輯克里斯(Chris Ship)表示,女王的4位子女及孫子威廉王子目前都趕到了巴爾莫勒爾堡陪伴在女王身邊,「這是一個相當嚴重的情況」。

▲伊莉莎白二世傳身體狀況不好,巴爾莫勒爾堡有警方待命。(圖/路透)



才正式接任首相的特拉斯(Liz Truss)8日也在推特表示,整個國家都在密切關注王宮的消息,她的與全國人民的關懷都與王室成員同在。

All the Queen’s four children are now with her at Balmoral Castle. Along with her grandson, the Duke of Cambridge.

This is a serious situation. #queen #queenelizabeth pic.twitter.com/6fWzhHxLol