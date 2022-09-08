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茶二代轉型改種咖啡闖出一片天　咖啡大賞冠軍豆拍出49萬天價

▲▼咖啡冠軍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲璟隆咖啡莊園的冠軍豆以49萬元的高價拍出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

堪稱全國指標性咖啡賽事的「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」，經過兩階段評鑑，今（8）日在高雄揭曉成績並舉行頒獎典禮，來自嘉義番路的璟隆咖啡莊園自57支賽豆中脫穎而出，摘下冠軍，璟隆咖啡莊園原本在阿里山區從事製茶兼營民宿，二代園主蘇彥璋畢業回鄉打拼，投入6萬元資本在海拔約1400公尺的自家莊園種植200棵藝妓咖啡，去年初試啼聲參加阿里山莊園咖啡精英交流賽即獲得藝妓組金質獎，今年更乘勝追擊，以黑馬之姿打敗全國各家莊園奪下冠軍，而璟隆咖啡莊園的40公斤冠軍豆也以49萬元的高價拍出。

▲▼咖啡冠軍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲茶二代蘇彥璋的璟隆咖啡莊園摘下咖啡大賞冠軍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年的「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」由璟隆咖啡莊園奪下冠軍及20萬元獎金，豆御香藝妓莊園榮獲亞軍、鄒築園獲得季軍，各家分數相差無幾，競爭相當激烈，四至十名分別為雅慕伊咖啡莊園、卓武山咖啡莊園、嵩岳咖啡莊園、花囍田咖啡莊園、東泓咖啡莊園、皇庭咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園。

去年由竹梅源莊園負責人王源林發起主辦的「竹梅源臺灣精品咖啡大賞」，今年是第二屆，原本從事塑膠業的他，推廣種樹讓地球溫度不再繼續上升，近年他開始鼓勵農民改種咖啡樹，除了為節能減碳盡一分心力，希望可以讓高產值的咖啡改善臺灣農民經濟，並進一步將臺灣咖啡品牌打進國際市場。

▲▼咖啡冠軍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「竹梅源臺灣精品咖啡大賞」主辦人王源林（左二）頒獎給前三名的莊園。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年第二屆「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」，主題為農民用精心栽培的咖啡敘述動人故事，符合參賽標準的賽豆共有57支，參賽者需繳交高達43公斤的比賽豆，更要歷經連續兩輪、集齊三大世界冠軍的超強評審團評鑑過程，才有機會從中脫穎而出。

這次獲得冠軍殊榮的璟隆咖啡莊園，位於嘉義縣番路鄉，莊園主原本是阿里山製茶業者兼營民宿，大學念園藝系的第二代蘇彥璋畢業回鄉，門外漢的他，因緣際會開始種植咖啡，投入六萬元資本在位處海拔約1400公尺的自家莊園種植200棵藝妓咖啡，2021年初試啼聲參加阿里山莊園咖啡精英交流賽即獲得藝妓組金質獎，讓蘇彥璋信心大增，今年乘勝追擊，首度參賽即以黑馬之餈打敗全國各家莊園，獲得87.58的高分成績，摘下本屆竹梅源臺灣精品咖啡大賞冠軍。

頒獎典禮後，主辦單位也舉辦了生豆競標暨媒合會，除了前10名得獎豆之外，分數達83分以上、風味優異的莊園精品豆亦會在現場展示亮相，其中前三名精品豆均拍出高價，包括季軍鄒築園27萬元（40公斤）、亞軍豆御香藝妓莊園33萬元（40公斤），冠軍璟隆咖啡莊園更高達49萬元（40公斤），比市價高出5倍以上。

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