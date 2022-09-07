求職不順一夜連縱5火　務農男辯「不知飯店有人」5罪重判8年

▲張姓男子接連在台北車站附近的凱薩飯店等5處縱火後離開。（圖／翻攝判決書）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子因為求職不順，在台北車站附近路邊喝了酒後，沿路到凱薩飯店騎樓下、捷運站出口等處，用打火機點燃隨身的睡袋、外套等物，駐足觀望確認起火後才離開，所幸隨即都被熄滅，警方獲報發現張男竟然在3小時內，連續在5處縱火，將他逮捕移送檢察官聲押獲准，張男坦承犯行但辯稱「不知道飯店有人」，台北地院不採信辯詞，審理後依5個公共危險罪共判他8年徒刑。

張男原本務農，4月16日凌晨因為到台北找不到工作，在火車站周圍隨意逛逛，先在中華路1段附近的超商買酒，坐在店外喝了大約1小時，隨後沿中華路1段往北方向，走到忠孝西路1段的凱撒飯店側門外睡覺，不久後醒來，想起求職不順，持打火機點燃睡袋、棉被、工作用衣物及塑膠袋。

火勢瞬間延燒，把飯店外騎樓地毯都燒到碳化，所幸剛好有送報員經過，緊急撲滅，而張男此時已經轉往沿著忠孝西路走到「捷運台北車站M7出入口」，點燃路邊紙板及隨身衣物後，再走到附近的米尼青年旅店，在旅店鐵捲門外縱火，旅店櫃檯人員發現，趕緊拿著滅火器出來撲滅火勢，並疏散旅客。

▲米尼旅店人員緊急滅火阻止災勢擴大。（圖／翻攝判決書）

沒想到，張男繼續順著中山北路1段往北行走，把自己外套上的帽子拆下來，點火丟到路邊機車上，接著轉向往南，走到1處變電箱後，把外套整個脫下點燃後丟在變電箱旁地上，從凌晨2點半到5點半左右，張男5次縱火後，都會在現場等火勢起來後7、8秒才離開，警方因陸續接獲報案，相近地點接連發生火災而察覺有異，調閱周邊監視器影像，循線將張男拘提到案，在他身上扣得3個打火機。

台北地檢署檢察官依犯放火燒燬現有人所在之建築物等罪名起訴，張男坦承放火，也表示後悔，但狡辯稱不知道凱薩飯店獲米尼旅店裡面有人，法官駁斥認為，火車站附近是人口密集地段，許多住商混合建築物，勘驗監視畫面與現場照片，張男在犯罪過程中，神情從容，還會左右張望，以現場光源情形，應該知道有人在旅店住宿。

判決審酌張男因求職不順，為洩私憤，竟不顧他人生命、身體、財產安全，持隨身攜帶之打火機，一夜間在台北市區5度縱火，且犯罪地點包含旅客投宿飯店、旅店及其他臨近住宅，幸未嚴重延燒、造成傷亡，但已嚴重破壞公共安全及社會秩序，應予嚴懲，依5個罪行共判應執行有期徒刑8年；可上訴。