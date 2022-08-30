英大型音樂節失控畫面曝！狂歡者「到處縱火」　亂扔鐵桿險插爆人

▲英國大型音樂節最後一晚場面失控，許多人在現場縱火，警方持槍逮捕嫌犯。（圖／翻攝自推特、TikTok，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國「雷丁與里兹音樂節」（Reading and Leeds Festival）8月25日到28日分別在兩地同時舉行，然而，兩場大型音樂派對的最後一晚卻出現失控場面，幾個帳篷被蓄意縱火，人群不斷把物品丟進火坑助燃，還亂丟尿瓶、鐵桿，民眾帳篷被插破，險些出人命。警方出動快打部隊在音樂節現場逮捕一名縱火犯。

綜合英國《衛報》、《每日郵報》報導，「雷丁與里茲音樂節」是兩場在英國8月銀行假期同時舉辦的音樂節，雷丁音樂節的地點在伯克郡雷丁市中心，而里茲音樂節則在西約克郡里茲舉行，音樂節廣受年輕族群歡迎，尤其是16歲青少年，因為活動時間正好是大考成績放榜後的周末。

▲狂歡者恣意縱火燒帳篷，還傳出爆炸聲。（圖／翻攝自推特、TikTok）

然而，上周日（28日）進入狂歡的最後一天，場面卻越來越失控。參加雷丁音樂節的旁觀者表示，下午4時就有人開始燒帳篷，入夜後情況更嚴重，在午夜到凌晨2點之間混亂情況達到頂峰。社交媒體的影片顯示，有幾頂帳篷同時在燃燒，整個營地都能聽到爆炸聲，情緒亢奮的人群不斷將椅子、水瓶等其他物品扔進「營火」助燃，還有人高喊「讓我們XX的瘋起來」。

網友Chole Rocke表示，「人們亂丟裝滿尿的瓶子，還堆起高高的營火，我拍到的火堆離我們帳篷只有幾步遠。」安全人員前來疏散群眾，要求大家保持冷靜，但所有人都對他們發出噓聲、罵聲。網友@Rhianna_Jayyy則說，她至少目睹了2個帳篷起火，木槌和一根帳篷鐵桿被亂丟，刺穿她朋友的帳篷，幸好裡面沒人，否則後果不堪設想。

TikTok上也有網友拍到雷丁音樂節上一群手持突擊步槍的警察逮捕了嫌犯。報導指出，影片中幾名泰晤士河谷警局的武裝反應部隊成員進入音樂節現場，將被捕男子雙手扣在背後，並壓在地上。目擊者向《每日郵報》表示，這名「戴頭巾的年輕人」在營地裡到處縱火，燒毀椅子和帳篷，當狂歡者點燃帳篷時，有些參加音樂節的人還坐在帳棚裡。

▲泰晤士警方出動快打部隊逮人的影片在網路上瘋傳。

有民眾表示，他往年也來過雷丁與里茲音樂節，雖然最後一天總是很瘋狂，但和今年的混亂情況完全無法相比。目擊者聲稱，看見有人亂燒帳篷，讓他緊張得不敢睡覺，怕帳篷在半夜遭人縱火。警方29日聲明稱，周日在營地發生一些火災，但音樂節安全人員在幾分鐘內就撲滅火勢，大約有50名失控者被驅逐，離開音樂節現場。

She's moving to the arena but security are thin on the ground. This is orange camp off Little John's Lane pic.twitter.com/1VmP25xfLw — Alison (@999bradders) August 28, 2022

另外，在里茲的情況也相當混亂，帳篷燒毀、暴力事件頻傳。參加里茲音樂節的網友Aaron Bates推文表示，「其中一個營地的情況已變成『名符其實的戰場』了。」此前，一名16歲少年塞利諾（David Celino）在里茲音樂節上死亡，原因疑似與毒品有關。兩場音樂節落幕後，營地留著大片廢棄帳篷、椅子和垃圾，主辦方呼籲環保與安全稱「地球死後再無音樂」（#NO MUSIC ON A DEAD PLANET）的貼文也遭推特網友廣泛批評。

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