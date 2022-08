英大型音樂節失控畫面曝！狂歡者「到處縱火」　亂扔鐵桿險插爆人

▲英國大型音樂節最後一晚場面失控,許多人在現場縱火,警方持槍逮捕嫌犯。(圖/翻攝自推特、TikTok,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國「雷丁與里兹音樂節」(Reading and Leeds Festival)8月25日到28日分別在兩地同時舉行,然而,兩場大型音樂派對的最後一晚卻出現失控場面,幾個帳篷被蓄意縱火,人群不斷把物品丟進火坑助燃,還亂丟尿瓶、鐵桿,民眾帳篷被插破,險些出人命。警方出動快打部隊在音樂節現場逮捕一名縱火犯。

綜合英國《衛報》、《每日郵報》報導,「雷丁與里茲音樂節」是兩場在英國8月銀行假期同時舉辦的音樂節,雷丁音樂節的地點在伯克郡雷丁市中心,而里茲音樂節則在西約克郡里茲舉行,音樂節廣受年輕族群歡迎,尤其是16歲青少年,因為活動時間正好是大考成績放榜後的周末。

▲狂歡者恣意縱火燒帳篷,還傳出爆炸聲。(圖/翻攝自推特、TikTok)

然而,上周日(28日)進入狂歡的最後一天,場面卻越來越失控。參加雷丁音樂節的旁觀者表示,下午4時就有人開始燒帳篷,入夜後情況更嚴重,在午夜到凌晨2點之間混亂情況達到頂峰。社交媒體的影片顯示,有幾頂帳篷同時在燃燒,整個營地都能聽到爆炸聲,情緒亢奮的人群不斷將椅子、水瓶等其他物品扔進「營火」助燃,還有人高喊「讓我們XX的瘋起來」。

網友Chole Rocke表示,「人們亂丟裝滿尿的瓶子,還堆起高高的營火,我拍到的火堆離我們帳篷只有幾步遠。」安全人員前來疏散群眾,要求大家保持冷靜,但所有人都對他們發出噓聲、罵聲。網友@Rhianna_Jayyy則說,她至少目睹了2個帳篷起火,木槌和一根帳篷鐵桿被亂丟,刺穿她朋友的帳篷,幸好裡面沒人,否則後果不堪設想。

TikTok上也有網友拍到雷丁音樂節上一群手持突擊步槍的警察逮捕了嫌犯。報導指出,影片中幾名泰晤士河谷警局的武裝反應部隊成員進入音樂節現場,將被捕男子雙手扣在背後,並壓在地上。目擊者向《每日郵報》表示,這名「戴頭巾的年輕人」在營地裡到處縱火,燒毀椅子和帳篷,當狂歡者點燃帳篷時,有些參加音樂節的人還坐在帳棚裡。

▲泰晤士警方出動快打部隊逮人的影片在網路上瘋傳。

有民眾表示,他往年也來過雷丁與里茲音樂節,雖然最後一天總是很瘋狂,但和今年的混亂情況完全無法相比。目擊者聲稱,看見有人亂燒帳篷,讓他緊張得不敢睡覺,怕帳篷在半夜遭人縱火。警方29日聲明稱,周日在營地發生一些火災,但音樂節安全人員在幾分鐘內就撲滅火勢,大約有50名失控者被驅逐,離開音樂節現場。

