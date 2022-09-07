　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／不怕民調落後！黃希賢日跑30行程　展現港都囡仔韌性

▲無黨籍,基隆市長,參選人,黃希賢。（圖／記者郭世賢攝）

▲無黨籍基隆市長參選人黃希賢。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆專訪

年底基隆市長選戰呈現「四腳督」形勢，無黨籍基隆市長參選人黃希賢接受《ETtoday東森新媒體》專訪直言，在藍綠及其他政黨的夾殺下，他並不怕民調落後，因在「陸戰」方面，自己是親力親為，每日行程滿檔，最高紀錄一天破30場，勝過所有對手，「凡打不死我，必使我強大」，要展現基隆港都囡仔的「任性」與「韌性」給所有人瞧。

黃希賢說，從小家裡經濟條件就遠遠落後其他家庭，不像有些人是含著金湯匙出生，所以就培養出更努力、更會忍耐的「硬頸」性格，靠著自己的雙手白手起家，從1人公司發展到小具規模的公司，如今的競選團隊也是從他1人獨自跑起，到現在有助理同仁們願意來幫忙。

▲不怕落後！黃希賢日跑30行程　展現基隆囡仔韌性。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲黃希賢坦言自己不怕民調落後，憑著每天勤跑基層的實力，相信自己一定能贏。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

黃希賢表示，雖有助理同仁，但他也知道基隆人在乎的，仍是與本人面對面的「搏感情」，因此他能到的活動行程都儘量親自到場，無論場子的大小規模，或是與市民朋友約見面，他只要有空就盡力排滿。他也笑說，「黃希賢是個永遠閒不下的人，腦筋和雙腳都動不停！」

黃希賢提到，前陣子正值「2022壬寅鷄籠中元祭」盛事，他有幸擔任今年主普黃姓宗親會副主委、基隆市黃姓宗親會常務理事，因此各方的中元普渡與里鄰長、協會行程邀約不斷，他曾創下紀錄周休二日共60場次的行程，7月30日33個、7月31日27個，甚至有太多人都跟他說「怎麼到哪都看到你！」還勸他別累壞，要像其他參選人一樣懂得挑行程跑。

▲不怕落後！黃希賢日跑30行程　展現基隆囡仔韌性。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲黃希賢知道基隆人在乎的仍是與本人面對面的「搏感情」。

「愈說我落後，我就跑愈兇給大家看！」黃希賢指出，自己從不怕行程太多，只怕沒行程跑，從清晨到市場拜票、送車，直到晚上跑攤，都不是到了選舉才做，2年前就已起步，且有目共睹，相信這是其他對手都辦不到的，而每次見到市民朋友、緊握著他們的手，都讓他活力十足、「滿血回復」。

最後，黃希賢表示，基隆人最重視的就是接地氣、在地情，自己無黨無派無包袱，一定能用真誠、勤快、踏實來感動廣大基隆市民，他每日也勤拋政見、議題於臉書等媒體社群平台，要讓所有基隆人知道，在藍綠之外還有一個最好的選項，那就是「基隆囡仔」黃希賢。

▲不怕落後！黃希賢日跑30行程　展現基隆囡仔韌性。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲黃希賢從清晨到市場拜票、送車，直到晚上跑攤，都不是到了選舉才做。

▲不怕落後！黃希賢日跑30行程　展現基隆囡仔韌性。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲2022壬寅鷄籠中元祭盛事，黃希賢有幸擔任今年主普黃姓宗親會副主委、基隆市黃姓宗親會常務理事。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
快訊／為錢肢解親弟弟　永和大哥遭聲押
看了好心痛！殺警案起訴書全文　殘暴過程全曝光
美元好貴！　換10萬台幣「比去年底多花萬元」
凃明誠、曹瑞傑隔5分鐘離世！林信吾冷眼任血流乾　搜刮彈匣
怎沒入圍金鐘？　劇迷喊「2大遺珠」：演很好耶
林信吾奪槍後「5秒連射6發」！　曹瑞傑下車遭狂砍38刀
快訊／恩恩案監察院出招！　2監委+1調查官「突襲」新北消防局
金鐘57完整入圍名單！《華燈》搶8獎　楊謹華、林心如爭視后
《玩很大》入圍只提2人！　KID秒發文「一張照片更正」
高雄「恐怖鼠窩2.0」！屋主捨不得　還跟清潔隊搶垃圾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

張善政端「幸福里程30K」　桃市民搭市區公車「每天20k免費」

民進黨組「女力會做事」連線 　蔡英文批藍：媽媽市長犧牲市民利益

第一屆「笑死造句大賽」近千人參賽　「這兩句」神留言互搶第一

陳時中政二代團隊爭議怎解決？　徐巧芯喊「很簡單」：我教你一招

鄭寶清違紀參選綠明開鍘　林錫耀評這4縣市「三咖督」有機會

ET專訪／不怕民調落後！黃希賢日跑30行程　展現港都囡仔韌性

ET專訪／運將熬成海運企業家　黃希賢淚：做給天上的媽媽看！

ET專訪／盼嘉惠通勤族！　黃希賢率先提出「1280基隆通」

ET專訪／翻轉基隆暗髒舊　黃希賢「3大軸心」盼抬起台灣頭

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

張善政端「幸福里程30K」　桃市民搭市區公車「每天20k免費」

民進黨組「女力會做事」連線 　蔡英文批藍：媽媽市長犧牲市民利益

第一屆「笑死造句大賽」近千人參賽　「這兩句」神留言互搶第一

陳時中政二代團隊爭議怎解決？　徐巧芯喊「很簡單」：我教你一招

鄭寶清違紀參選綠明開鍘　林錫耀評這4縣市「三咖督」有機會

ET專訪／不怕民調落後！黃希賢日跑30行程　展現港都囡仔韌性

ET專訪／運將熬成海運企業家　黃希賢淚：做給天上的媽媽看！

ET專訪／盼嘉惠通勤族！　黃希賢率先提出「1280基隆通」

ET專訪／翻轉基隆暗髒舊　黃希賢「3大軸心」盼抬起台灣頭

趁爸上廁所2mins空檔！　「黃金➝黑金汪」連粉嫩舌頭都暗沉了

救人意外變抓逃犯　越柬邊境11台人「全是通緝犯」今押返國

劉大年／美中對抗下　大陸市場仍不容小覷

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

林暉閔認愛「子瑜」：看她眼睛會害羞　女方爸嘆：女兒一直勾搭男人

外役監脫逃後殘忍殺警！　不止7大罪狀...林信吾恐再因這事被起訴

逛水果店「虎皮工讀生」倒菜籃睡翻　在地居民認出牠：升格店長了

運勢大旺！薛仕凌再度雙料入圍　 站小薰身旁...看到自己名字了

鍾文榮／虱目魚粥暴漲仍有市場　貴與不貴都是消費者選擇

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

政治熱門新聞

被要求簽承諾書　柯：管你去死的

陳時中政二代團隊殺傷力多大？　他：勾起民眾心中最不爽的那一塊

內政部酸楊丞琳：有人說在台灣吃海鮮很奢侈

口譯哥嗆海鮮論：希望楊丞琳快放棄台灣籍

民政局長喊「支持陳時中」　柯苦笑

1圖看懂　陳時中「政二代」團隊

楊丞琳「海鮮論」為何引軒然大波？　他曝關鍵：對統戰的和平反擊

被問到是否選總統　朱立倫回「時間到了」秒喊停專訪

太魯閣事故49死　監察院彈劾交通部次長祁文中等3人

柯文哲嗆林穎孟：眼睛跟大腦連結有障礙

是否願扛2024重擔？　侯友宜20字回應

他曝黃珊珊才是真正的「小英女孩」　曾獲蔡英文賞識、骨子非常綠

蔡英文登上飛彈發射車！

陳時中新人設！化身桌球高手還約戰陳信安

更多熱門

相關新聞

被稱「小英女孩」　黃珊珊批蔣團隊

被稱「小英女孩」　黃珊珊批蔣團隊

九合一大選將至，首都台北市長選戰備受關注，前立委、蔣萬安內湖南港後援會榮譽總會長蔡正元6日表示，台北市長參選人黃珊珊是「小英女孩」，政治骨子裡變得非常綠。黃珊珊7日下午再度表示，蔡正元是蔣萬安競選團隊的人，是不是該趕快回去惡補市政、參加辯論，不要整天搞顏色。

劉建國提「醫護樂活12帖處方」

劉建國提「醫護樂活12帖處方」

民進黨苗栗參選人合體拍定裝照

民進黨苗栗參選人合體拍定裝照

放眼2024？侯友宜喊「承擔責任」　他曝真正打算：政治敏感度異於常人

放眼2024？侯友宜喊「承擔責任」　他曝真正打算：政治敏感度異於常人

林佳龍籲市民「選票別給侯友宜」！　侯辦駁斥： 民眾有智慧判斷

林佳龍籲市民「選票別給侯友宜」！　侯辦駁斥： 民眾有智慧判斷

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市長黃希賢專訪

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

12:50抖一下　雙北有感地震

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面