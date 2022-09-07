ET專訪／不怕民調落後！黃希賢日跑30行程　展現港都囡仔韌性

▲無黨籍基隆市長參選人黃希賢。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆專訪

年底基隆市長選戰呈現「四腳督」形勢，無黨籍基隆市長參選人黃希賢接受《ETtoday東森新媒體》專訪直言，在藍綠及其他政黨的夾殺下，他並不怕民調落後，因在「陸戰」方面，自己是親力親為，每日行程滿檔，最高紀錄一天破30場，勝過所有對手，「凡打不死我，必使我強大」，要展現基隆港都囡仔的「任性」與「韌性」給所有人瞧。

黃希賢說，從小家裡經濟條件就遠遠落後其他家庭，不像有些人是含著金湯匙出生，所以就培養出更努力、更會忍耐的「硬頸」性格，靠著自己的雙手白手起家，從1人公司發展到小具規模的公司，如今的競選團隊也是從他1人獨自跑起，到現在有助理同仁們願意來幫忙。

▲黃希賢坦言自己不怕民調落後，憑著每天勤跑基層的實力，相信自己一定能贏。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

黃希賢表示，雖有助理同仁，但他也知道基隆人在乎的，仍是與本人面對面的「搏感情」，因此他能到的活動行程都儘量親自到場，無論場子的大小規模，或是與市民朋友約見面，他只要有空就盡力排滿。他也笑說，「黃希賢是個永遠閒不下的人，腦筋和雙腳都動不停！」

黃希賢提到，前陣子正值「2022壬寅鷄籠中元祭」盛事，他有幸擔任今年主普黃姓宗親會副主委、基隆市黃姓宗親會常務理事，因此各方的中元普渡與里鄰長、協會行程邀約不斷，他曾創下紀錄周休二日共60場次的行程，7月30日33個、7月31日27個，甚至有太多人都跟他說「怎麼到哪都看到你！」還勸他別累壞，要像其他參選人一樣懂得挑行程跑。

▲黃希賢知道基隆人在乎的仍是與本人面對面的「搏感情」。

「愈說我落後，我就跑愈兇給大家看！」黃希賢指出，自己從不怕行程太多，只怕沒行程跑，從清晨到市場拜票、送車，直到晚上跑攤，都不是到了選舉才做，2年前就已起步，且有目共睹，相信這是其他對手都辦不到的，而每次見到市民朋友、緊握著他們的手，都讓他活力十足、「滿血回復」。

最後，黃希賢表示，基隆人最重視的就是接地氣、在地情，自己無黨無派無包袱，一定能用真誠、勤快、踏實來感動廣大基隆市民，他每日也勤拋政見、議題於臉書等媒體社群平台，要讓所有基隆人知道，在藍綠之外還有一個最好的選項，那就是「基隆囡仔」黃希賢。

▲黃希賢從清晨到市場拜票、送車，直到晚上跑攤，都不是到了選舉才做。

▲2022壬寅鷄籠中元祭盛事，黃希賢有幸擔任今年主普黃姓宗親會副主委、基隆市黃姓宗親會常務理事。