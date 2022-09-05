快訊／莫德納次世代疫苗「適用對象」今討論　指揮中心14:00說明

▲8/29指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/5）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，提供直播。莫德納次世代疫苗上周五通過食藥署EUA，今將由傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論適用對象、年齡與是否開放混打，下午指揮中心有望說明。

指揮中心順利購得莫德納次世代疫苗，卻因其作用為對抗BA.1而非BA.5引發爭議。中國廣播公司董事長趙少康在臉書表示，國人要求的是「確實對抗」BA.5的新次世代疫苗，為什麼老是落後人家好幾拍，「陳時中及指揮中心的大官們，真應該推出去打屁股。」對此，王必勝上週六也召開臨時記者會澄清採購原因。

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王必勝表示，次世代疫苗主要有兩種劑型，「原型株+BA.1」是近期剛出來的疫苗，已完成第二、三期臨床試驗，核准使用國家有英國、瑞士、澳洲、歐盟、加拿大與台灣。另一款次世代疫苗則為「原型株+BA.4/BA.5」，目前只有動物試驗，輔以BA.1臨床試驗作佐證。

目前「原型株+BA.4/BA.5」次世代疫苗僅有美國於8/31通過EUA，指揮中心也推算，如果要採購BA.5雙價疫苗，需要等到年底，但本土疫情已連三週上升，「應該用準備好的雨傘擋雨，而不是先讓他淋雨，再期待一個新的雨傘。」現在已有對BA.5有效的疫苗，在疫情已經開始的時候，就應該去施打。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳當日受訪時也表示，現在國內極需面對的是9、10月的疫情，如果堅持要等BA.5雙價疫苗，等人體試驗出來還要2、3個月，民眾只能繼續打傳統疫苗株。先通過BA.1雙價疫苗雖然不是最理想的，但依然可以提供一個機會保護長者。若疫苗大量來台，且ACIP通過後，也有望放寬第四劑僅限50歲以上接種的年齡限制，開放年輕人廣泛施打。