2歲以下無法快篩！　新版托嬰中心防疫指引擬定中「9／12同步實施」

▲指揮中心9/2記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心已經公布開學防疫新制，確診者同班師生只要快篩陰性不用隔離，然而0~2歲嬰幼兒無法使用快篩，托嬰中心也會面臨小朋友確診狀況。指揮中心指揮官王必勝今（2）日表示，托嬰中心與學校狀況確實不同，衛福部社家署正在擬定新版托嬰中心防疫指引，近日將公布，預期和開學防疫新制一樣9月12日實施。

中央流行疫情指揮中心已經公布開學後防疫新制，9/12起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，學校需提供1劑快篩試劑給同班同學和教師，快篩陰性且無症狀就可繼續上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而0~2歲幼兒會送托嬰中心，同樣可能遇到小朋友確診，但這個年紀又無法使用快篩，是否停拖、相關防疫措施應該如何處理？王必勝表示，0~2歲幼托屬於社家署管理，和幼兒園屬教育部管理不同，而社家署目前正在針對相關指引進行修正，在最後簽核階段。

王必勝坦言，幼托情況比較不同，因為檢驗試劑限制無法隨時快篩，所以症狀上的判斷很重要，如果家長有疑慮，有症狀小朋友很多，可考慮暫緩托嬰，後續有詳細指出來會引再行通知。王必勝會後受訪補充，指引會盡快公布，預計實施時間和開學防疫新制相同於9/12上路。