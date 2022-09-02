LIVE／北北基宜最快深夜陸警　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

颱風「軒嵐諾」來襲，中央氣象局今(9/2)上午8時30分發布海上警報，暴風圈有擴大趨勢，今明兩天影響最劇，將來較大雨勢，路徑偏西側一些，有機會發布陸上警報，而北上過程也有機會三度增強。粉專「天氣風險」預估，宜蘭、北北基最快今日深夜就有機會列陸上警戒。氣象局預計11:40說明颱風最新動態。

根據氣象局資料，軒嵐諾8時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 470 公里之處，以每小時6轉11公里速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局8:30發布軒嵐諾海上颱風警報。（圖／氣象局）

氣象局預報員林秉煜表示，今、明兩天颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強，台灣北部及東北部地區有陣雨，北部及東北部地區有局部大雨或豪雨，其中北部山區並有局部大豪雨；中南部地區有短暫陣雨，中部山區有局部大雨發生機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。今、明兩天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。



林秉煜指出，軒嵐諾中颱路徑較過去來看有偏西側一些，還是還是有發布陸上警報機會，仍要觀察暴風暴風圈擴大情況，颱風北上過程仍有機會變回強颱。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，隨著颱風暴風圈擴大、路徑稍偏西，目前發布「陸上警報」的機會正逐漸提高，「最快在今天深夜至明天清晨，宜蘭、北北基就有機會列入陸上警戒。」不過也因颱風速度放慢，影響時程稍有延後，目前以「週六至週日上午風雨最劇」。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！