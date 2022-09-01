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星宇航空推「旅人資格檢定」　榜首大獎「亞洲線經濟艙來回機票」

▲▼星宇航空推出旅人資格檢定活動。（圖／星宇航空）

▲星宇航空推出旅人資格檢定活動。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

國境即將解封，星宇航空宣布推出「旅人資格檢定」，旅客即日起參加線上初試分享檢定結果，可獲得星宇航空機票折扣碼省500元；前30名高分者可到星宇航空運籌中心參加實體複試，榜首可獲得台北-亞洲不限航點經濟艙來回機票。

星宇航空宣布推出「旅人資格檢定」，線上初試時間為9月1日至9月10日，進入活動網頁完成20題飛行及旅遊相關知識題，檢測自己的旅人知識等級，共分為普級、銅級、銀級、金級及鑽石級，完成測驗就可獲得機票折扣碼，於星宇航空官網/APP購買今年出發來回機票折抵500元。

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另留下e-mail資料、將結果畫面分享於個人Facebook或Instagram，可參加抽獎，獎品包含A330neo 1:200飛機模型、A330neo旅行頸枕、KINTO TRAVEL TUMBLER 隨行保溫瓶、A321neo飛機造型悠遊卡及飛機造型隨身碟。

▲▼星宇航空推出旅人資格檢定活動。（圖／星宇航空）

▲星宇航空推出旅人資格檢定活動。（圖／星宇航空）

星宇航9月24日也將舉辦「旅人資格檢定複試」，邀初試前30名高分者到星宇航空運籌中心，直擊空服組員平時訓練的客艙緊急逃生訓練艙，並參加實體複試，獲得最高分者可奪得星宇航空台北-亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。

星宇航空表示，疫情間星宇航空交機及航點拓展不停歇，現隨著各國邊境越趨開放，全球旅遊風氣逐漸回溫，星宇第2季載客人數較去年同期成長超過6成，客運營收增加8成以上。

看好國境將開放，星宇航空表示，下半年各航線持續增班，積極籌備新增旅遊航點，加上機隊也將持續擴張，再交付4架A321neo、2架A330neo及2架A350 XWB廣體客機，整體運能大幅提升，恰好迎接報復性旅遊商機，載客率及營收可望大大成長。

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