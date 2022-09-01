快盼到了！今年底「疫情進入收尾階段」　專家點出關鍵因素

▲專家認為，今年年底疫情應該可進入收尾階段，可望恢復正常生活。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠本土疫情逐漸升溫，不過由於已走向與病毒共存，邊境管制等防疫措施已陸續放寬，未再加嚴。公衛專家、新光醫院副院長洪子仁表示，今年疫情應該可走向收尾階段，根據臨床觀察BA.4、BA.5症狀跟BA.1、BA.2很類似，但症狀非常輕微，很明顯病毒已經朝「輕症化」類流感方向發展。

針對新冠疫情，洪子仁說，從病毒進化角度來看，現在Omicron演化到BA.4、BA.5，推測應該不會再有了，目前已經快一年沒有新的病毒字母了，雖然Omicron變異的BA.4、BA.5，傳染力比BA.1、BA.2強很多，但一個病毒傳播力強到這程度，應該也演化不下去，且根據英國最新研究，BA.4、BA.5的長新冠發生率比較低，輕症化更明顯。

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而在邊境復甦方面，他則直言，年底有望恢復正常生活，當時疫情應該差不多到收尾階段，臨床觀察BA.4、BA.5和之前BA.1、BA.2很大的差別就是「症狀輕很多」，喉嚨痛和咳嗽都會有，但是BA.4、BA.5明顯沒那麼嚴重，不過唯一沒變的就是「沒打疫苗、有共病和共症的感染者，還是會有產生重症的可能」。

至於下一波BA.5本土疫情，洪子仁也推測，大家已經過上一波輕症適應期，這波不通報的人應該也會變多，可能自己隔離而已，「而且現在PCR也不做了，社區篩檢站也關了，就是靠快篩陽經醫師判定確診，再加上很多是無症狀，黑數一定會比上一波還多」。

台灣上一波疫情從4月走到8月，總共5個月，至今已累計500多萬人確診。若以上一波本土疫情數字估算，洪子仁說，這次第二波基本可能就會落在9月到11月，以250萬來看，3個月120天，平均一天大概就2萬多例，再加上初估1.5倍到2倍黑數，可能總共就會達到5百多萬人。

但洪子仁也提醒，雖然估算看起來可能會有這麼多人染疫，但大家經過第一波輕症適應期，不用太過度恐懼跟害怕，大部分年輕族群也都打完3劑疫苗，如果沒有共病或共症，染疫了就休息7天，防疫重點應該是65歲以上和幼兒，這兩類族群還是要盡快接種疫苗提升保護力。