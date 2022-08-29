紅牌重機「6車停1格」挨轟違規！內行曝法條打臉：早就改了

▲6輛重機停同一車格，引起許多討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

一名男子日前在路上，發現路邊有格停車格，裡面一共停了6輛重機，感到相當好奇，這樣到底要怎麼收費。對此，有人出面表示，除了一張停車單，其他全數都是違規，結果慘遭網友打臉。

這名男子在「爆廢公社」張貼照片，一格停車格內共停放6輛重機，讓他不禁好奇，「看到路邊一個停車格停了6台重機，好奇到底要開幾張停車單？」

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對此，有民眾留言表示，「開一張，其他違規停車」、「開一張停車單+5張罰單」、「開五張罰單啊，然後就吵架了」、「全部開停車單，全部再開違規單，然後打行政訴訟，只有一台繳停車，五台繳罰單，結案。」

▼原先重機只能一車停一格，現在則開放多輛重機停一格。（示意圖／ETtoday資料照）



不過，痛批「違規」的留言曝光，立刻遭到大批網友洗版打臉，「笑死，不懂裝懂」、「一台車開一台很難理解嗎？收費員都不覺得困難了，這跟你無關的事是在困難什麼」、「現在停管處會將車格內的重機全部開繳費單呀！沒有違規問題，法規已經修正很久了喔」、「之前騎重機車友都會4台擠一格，原來這樣會受罰！那以後一車一格好了」、「一台一張啊，不然你以為開一張然後AA制嗎？」

根據「道路交通安全規則」第99-1條規定，大型重型機車比照小型汽車適用駕駛規定、第112條第十四項則規定，一個小型停車格位，可以停放一輛以上之大型重型機車。因此，這些重機車主將6輛重機放在同一車格並沒有問題。

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