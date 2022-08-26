「直播天王」倉庫被砸原因曝　5煞落網扯「王三郎直播太臭屁」

記者戴上容／新北報導



擁有2萬8千名粉絲的「王三郎嚴選」直播倉庫凌晨1時許，遭5名惡煞砸店傷人，48歲王三郎等3人慘遭打傷，商品都被打爛，5煞隨後騎車逃逸；王三郎女友「邱主任」邱子玹控訴對方「沒王法！」。初步調查，這起砸唐恐是王三郎與前東家的「商標紛爭」導致，5嫌上午先後落網，供稱是因「看他直播太臭屁」，不過警方懷疑是受人唆使，將朝傷害、妨害秩序、恐嚇、毀損等罪送辦。

▲直播帶貨拍賣王王三郎。（資料照／記者湯興漢攝）

回顧背景，網路上有2萬8千名粉絲的「王三郎嚴選」直播主王三郎，21歲在彰化某夜市叫賣玩具，因為極富特色，之後加入台中前東家987以「王三郎嚴選」開始在網路直播販售。

但今年3月26日王三郎與女友「邱主任」開直播，說明與前東家987拆夥始末，王三郎認為，自己的名字就叫做王三郎，為何不能用自己的名字開直播？自此後「王三郎嚴選」商標使用權開始出現爭議。

王三郎昨天（25日）本來要在電視購物台銷售「石墨稀枕頭」，而電視台收到前東家987寄出王三郎商標侵權的存證信函，立刻要求王三郎停止播出。今天凌晨1時許，王三郎位於蘆洲直播倉庫，就慘遭到5名惡煞持棍棒猛砸，讓王三郎等被害人懷疑這些惡煞動機不單純！

▲王三郎倉庫凌晨遭人闖入砸店。（圖／記者游宗樺翻攝）

王三郎強調，自己並未與人結怨，平常直播都很順利，6年來也都沒跟什麼人有衝突，那些惡煞衝進來就滿口三字經髒話，拿著球棒開始砸商品跟打人，因為不認識對方，也不清楚對方動手原因，只知道，對方是在直播結束後沒多久就衝入砸店，應該是在等8名員工都快下班的時候來砸店。

邱子玹控訴，剛結束直播正在吃宵夜，突然衝來5人進來恐嚇我們，一直打人砸東西，「真的沒有王法了！」，連王三郎的雙手都被打傷，因為王三郎坐在辦公桌後面，倉庫後方也無退路，「今天是拿球棒，如果拿槍來呢？」球棒一直往身上砸「存心要我們死嗎？」員工原本想去保護，結果也都遭到攻擊。

▲▼王三郎的倉庫凌晨遭人闖入砸店，一旁的王三郎女友邱主任全程目擊。（圖／記者游宗樺攝）

事發4小時即今天凌晨5時許，警方先在新北市三重區龍濱路逮捕3嫌，包含21歲李嫌、19歲程嫌及20歲鄭嫌，9時許並將另2嫌緝捕到案，面對警方詢問，嫌犯不斷胡扯，以「購買商品價格過高」、「觀看直播口氣臭屁」等等說詞想讓王三郎有個教訓，但嫌犯似乎未曾買過商品。

由於嫌犯供詞前後矛盾，警方不予採信，除追查教唆主嫌外，警訊後將依傷害、妨害秩序、恐嚇、毀損等罪送辦。