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德國耗資27億打造氫燃料列車　州長：期望成為全球潔淨能源典範

▲▼ 德國推出全球首條以氫燃氣為原料運行的火車線。（圖／德國鐵路公司LNVG）

▲ 德國推出全球首條以氫燃氣為原料運行的火車線。（圖／德國鐵路公司LNVG）

實習記者徐芷儀／綜合報導

首列靠著氫燃料運行的火車24日在德國下薩克森州（Lower Saxony）首次亮相，這14列氫列車是由法國公司阿爾斯通（Alstom）負責生產製造，採用氫燃料電池來推動，預估會陸續取代下薩克森州原有的15列柴油火車，來達成德國政府推動「氫氣取代化石燃料」的潔淨能源政策。

據《美聯社》（AP）報導，氫燃料列車會由當地鐵路公司LNVG負責營運，列車行經路線將會橫跨德國北部四個城鎮，依序為庫克斯港（Cuxhaven）、布萊梅崗（Bremerhaven）、布萊梅沃爾德（Bremervoerde） 和布克斯特胡德（ Buxtehude）。

阿爾斯通表示，氫燃料列車的續航距離為1000公里，時速最快可達140公里，通過使用可再生能源生產的氫氣，列車每年將節省160萬升的柴油燃料，能明顯減少二氧化碳對環境的負擔。

下薩克森州州長史帝芬（Stephan Weil）說明，這項計畫花費了9200萬美元（約新台幣27億元）來打造，他希望火車改造為使用潔淨能源來當燃料，能讓德國成為交通工具「燃料能源轉型」的全球典範。

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