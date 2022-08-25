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德研究：中國加強對外企施壓　擴大敏感紅線

▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社） 

▲中國加強對外企的施壓與管控。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社柏林24日綜合外電報導

路透社檢視過的一份德國研究顯示，針對在中國市場從事生意的外國企業，北京當局正對它們加強施壓，使它們符合中國的政治意圖，並且擴大涉及敏感議題的「紅線」。

路透社報導，總部位於德國柏林的智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）及德國工業聯盟（BDI）對逾100家企業進行調查，發現中國對外國企業施壓的已知案例自2018年以來大幅增加。

其中一個案例發生在2018年，當年德國汽車製造商戴姆勒集團（Daimler AG）旗下賓士（Mercedes-Benz）在廣告中引用西藏精神領袖達賴喇嘛的名言，為此戴姆勒集團多次向中國道歉。

「德國之聲」（Deutsche Welle）報導，根據這項德國研究，中國施加政治壓力的門檻正在降低，傳統上的「紅線」是涉及國家主權、西藏或新疆人權或是南海主權歸屬等議題，但如今在中國的外國企業面臨「新紅線」壓力。

據報導，「新紅線」包括對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來源發表不受歡迎的言論，或是言論涉及中國企業遭受制裁，例如華為在擴大5G網路通訊方面受到西方制裁。

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