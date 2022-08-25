雞排妹「御用律師」兩面剝皮手法曝　理科太太、吳夢夢都是客戶

▲AV女優吳夢夢曾是律師王啟任的客戶。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

記者陳宏瑞／高雄報導

雞排妹「御用律師」王啟任被高雄地檢署認定他勾結賣淫集團，設局仙人跳起訴，檢方查出他以兩面手法，一方面向嫖客要求賠償，再以律師的專業形象，向被害人索取律師委任費，形同剝兩次皮。而王啟任今年才30歲，政治大學畢業，曾當過法官助理，他的客戶不乏名人，除了雞排妹外，還曾幫AV女優吳夢夢告全台老司機，連理科太太打離婚官司，也一度找他幫忙，但後來他因捲入這次的賣淫集團紛爭，而主動解任。

▲雞排妹鄭家純與醫美診所糾紛時，曾找王啟任協助。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

王啟任年紀輕輕就當上律師，而他最被外界關注的是接受「雞排妹」鄭家純與醫美診所肖像權糾紛的委託，以及性騷擾風波時提供相關協助，被媒體形容為是雞排妹「御用律師」。

▲王啟任（右）被外界稱為雞排妹（左）的御用律師。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

除了雞排妹，王啟任的幾位客戶也頗有來頭，被稱為「台灣第一AV女優」的吳夢夢就是其一。吳夢夢曾在雞排妹與陳沂為了王啟任涉案開戰時，跳下來說：「律師是我介紹給阿純的。」原來早在2018年，吳夢夢與女直播主娃娃、已婚電影製片人蔡榕哲拍攝3P無碼性愛片，被蔡男的元配提告求償40萬元，吳夢夢委託王啓任幫她打官司，後來吳夢夢在當SWAG平台直播主時，放上創作A片供付費粉絲觀看，卻遭人下載外流，吳委託王在全台各地對多名網友提告侵犯著作權，共有10多名男子與吳夢夢達成和解，證明她委任王啟任打官司，還比雞排妹更早。

▲理科太太（左）與理科先生（右）打離婚官司時，也曾委任王啟任。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai、likejohnwu）

此外，去年11月間，「理科太太」陳映彤與丈夫打離婚官司，當時就是王啟任與專精家事案件的女律師賴芳玉共同受「理科太太」委任，但後來卻傳出王啟任主動解除委任的消息，王當時說明，主因是不想讓自己的案件影響「理科太太」、造成當事人困擾，強調「那個案件（仙人跳集團案）其實跟我關係沒有那麼大」、「案件還在偵查中，我真的是不知情」等語。