目睹五馬分屍打擊太大！君王沈迷唱戲3年亡國⋯國光劇團神改編

▲國光劇團與兩廳院合作，推出全新製作《優伶天子》，將歷史上沒有交集的兩人、兩段故事獨創結合。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

國光劇團推出全新製作《優伶天子》，將歷史上沒有交集的兩人變成義兄弟，兩段故事獨創結合。其中一位是被義父「五馬分屍」的李存孝；另一位是沈迷戲曲，導致3年亡國的唐莊宗李存勗（音同旭），他目睹父親把義兄五馬分屍後，打擊大到7天不能說話，一開口就說「這一定是戲！」從此沈迷戲劇中。該劇打造一場史實與虛構交錯、虛實相映的好戲。

國光劇團藝術總監王安祈分享，這齣戲最初是想著要培育青年演員，以李家德、唐文華為主，選用「十三太保」李存孝功高震主，最後被養父李克用五馬分屍而死的題材，展現京劇武功跟人才培育的成果；但後來想到這戲是在兩廳院35週年的時候上演，這是國家大事，覺得這樣的故事略顯簡單。

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沒想到先前年夜飯的時候，她的弟弟分享巴伐利亞國王熱愛華格納、勝過自己妻子的故事，城堡每個房間都是華格納歌劇的場景，「我想，這是多迷人的世界！隨即我就想到五代十國裡後唐莊宗的李存勗，這個皇帝跟他一樣愛戲，當他登基為君王之後，所有心思都放在唱戲，養伶人為官，還幫自己取了藝名，結果最鍾愛的伶人將他一箭射死。」

▲國光劇團藝術總監王安祈分享《優伶天子》靈感來源。（圖／兩廳院提供）

王安祈說，這齣戲主角從李存孝改為李存勗，從養子變成親生子，但沒有因此放棄李存孝這條線，還是把「五馬分屍」的元素放入。李存孝、李存勗，這兩個人在歷史上並無直接交集，但我們獨創，將兩者融合。

王安祈進一步表示，人喜歡看戲是天生的嗎？我們假想李存勗為何如此喜歡唱戲，是因為幼年時親眼看見父親把義兄五馬分屍，7天不能言語，清醒後第一句話是「這一定是戲，否則天下怎麼會有這麼慘的事？」讓戲劇變成他的救贖。

▲國光劇團與兩廳院合作，推出全新製作《優伶天子》。（圖／兩廳院提供）



據悉在臺灣戲曲中心的後臺，設有三聖宮供奉「祖師爺」，一般公認是唐明皇，亦有一說是後唐莊宗李存勗，也就是這齣戲的主角。李存勗是歷史中有名的「優伶天子」，因沉迷戲曲，3年亡國。其父李克用，收養多位義子，為李氏家族打下大片江山，是為「十三太保」，許多影視作品以此為題。

《優伶天子》巧妙的將兩者結合，安排李克用為了保住親生子登基之路無虞，在年幼的李存勗面前，將義子李存孝五馬分屍，成為李存勗心中揮之不去的夢魘，也是他沉迷戲台的遠因，更成為劇中探討「真」、「假」界線的核心。

編劇趙雪君也分享，這齣戲雖然以李存勖一生為線索，但它不是歷史劇，而是「以史為戲」，探討「戲對於人」是什麼意義。李存勗跟韶華，在戲台上是最完美的關係，超越夫妻、情人等任何世俗定義的關係；而年光這個優伶，是引領皇帝主角模糊真假界線的角色。

趙雪君說，然而李存勗即使知道被背叛，還是覺得年光是他最好的朋友，從這裡可以看到李存勖的寂寞。他的前半生極其忍耐，為了克紹箕裘、奪得天下而努力；也因此他登基之後縱情戲曲，若沒有這些伶人，他是永世孤寂的。

▲盛鑑飾李存勗（左），溫宇航飾演年光（右）。李存勗即使知道被背叛，還是覺得年光是他最好的朋友。（圖／兩廳院提供）

導演戴君芳則說，《優伶天子》的主視覺也反映了李存勗的「陰影」與「快樂」。左邊的李克用跟李存孝是他人生的陰影，代表五馬分屍的劇情，也是李存勗人生價值觀崩解的源頭；五馬分屍的五條線，之後都會綁在李存勗身上，整齣戲會有很多「傀儡線」，舞台也以結構外露的方式呈現，有「人間戲場」的後設氛圍。

而開場的五馬分屍，也是京劇武功展現，戴君芳透露，「但我們把肢體分裂場景詩意化，呈現另一種『肉身山水』的視覺美學。」戲中戲的部份跟華格納拼台，用了7個篷車，舞台上用布幕升降、花道、旋轉舞台來表現，上演7個故事，也是李存勗人生的縮影，邀請觀眾進來一起體驗這個「戲劇王國」。

主角李存勖由英秀老生盛鑑飾演，唱作並重，既要展現君臨天下的實力，亦要演出耽溺戲劇的偏執，角色表現層次極為豐富。優伶年光由京崑小生溫宇航飾演，演員扮演演員，跨越小生本色，近似弄臣的角色特性，將給演員極大發揮空間。

京劇小天后黃宇琳飾演伶人韶華，與盛鑑有不少精彩的對手戲；青年演員李家德飾演武藝高強卻遭刑而死的李存孝，展現武生功夫。埋下日後情仇遠因的李克用，則由唐文華以「精神領導」的方式出演。《優伶天子》將於9月30日～10月1日在國家戲劇院演出3場。