永然高中法律生活營培育學子成為法律小尖兵

▲永然法律生活營開辦近11年，培育許多優秀的法律尖兵。（圖／永然法律基金會提供）

記者王淑君／綜合報導

倍受師生和家長喜愛的「永然高中法律生活營」，在睽違兩年後終於又回到「實體教室」舉行。受到新冠肺炎疫情影響，為顧及師生健康，去年的活動不得已取消，今年初的營隊（第24期）則首次採取「線上方式」進行。兩年過去，大部分的學員都已完成疫苗注射，加上疫情較為趨緩，永然法律基金會為了讓同學們有更好的學習機會，決定回歸實體方式進行，永然法律基金會十分重視課堂中的防疫措施，希望同學都能安心又健康的完成四天的課程。

8月22日下午，「永然第25期高中法律生活營」正式於台北市立成功高中綜合大樓簡報室舉行，來自全台各地共48位高中學子群聚一堂，展開為期四天的營隊活動。始業式由永然法律基金會李永然董事長主持，董事黃淑嬪女士、李廷鈞副執行長、成功高中學務處陳威仁主任、社團活動組邱允心組長均出席。永然法律基金會董事長李永然律師致詞時表示，「永然法律生活營舉辦11年來，培養出許多優秀的法律人才，希望這次來參加的同學們也能認真學習，在法官、檢察官、學者及律師的授課中，去體會法律的有趣之處，並進一步了解自己的性向所在，是否以『法律』為未來求學就業的方向。」

活動的舉辦除了工作人員的努力外，也需要許多善心人士的資助方能成功，李永然律師特別感謝王永慶先生教育基金會王文洋董事長、華湑有限公司洪娟娟董事長、馬迎嬋女士、魏士淵先生、陳茂慶董事長及三井餐飲事業有限公司等的大力支持，以及台北市立成功高中提供良好的場地給予同學們學習，永然聯合法律事務所、永然地政士聯合事務所、永然文化出版（股）公司等單位協助辦理，才能順利舉辦。目前疫情尚未結束，永然法律基金事長李永然律師也提醒同學們應做好防疫措施，身體健康才能快樂學習。

▲李永然律師講授「法律人的生涯規劃」，讓學子們了解法治的觀念、大學法律系學習的內容及法律人未來的出路與選擇。（圖／永然法律基金會提供）

始業式結束後，隨即由李永然律師與永然聯合法律事務所劉和鑫律師二人共同開始講授「法律人的生涯規劃」，讓學子們了解法治的觀念、大學法律系學習的內容及法律人未來的出路與選擇。兩位律師以自身經驗分享律師這個行業的發展與挑戰，精彩內容讓同學們反應熱烈，紛紛提出各種問題，而學子們積極的學習態度，更讓李永然律師十分讚許。

課程結束後，則由各隊輔導員帶領學員們進行各項團康，透過活動增進彼此的感情，希望在營隊中，不僅可以學習法律知識，也能結交到志同道合的好朋友。看到首日活動中同學的表現，可以感受到這期營隊又將為台灣社會培育出許多「法律小尖兵」！