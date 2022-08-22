暴增34例本土BA.5！再增1起家庭群聚　50多歲夫妻接機染疫

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增96例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及62例境外移入，34本土有26例在北部、2例在中部、6例在南部，其中有一對50多歲夫妻是接機感染，同樣是一起家庭群聚，其餘都是散發個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增34例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為22名男性、12名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部26例、中部2例、南部6例，確診日介於8月3日至8月14日。截至目前國內累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為78例、BA.5為 605例、BA.2.75為8例、另累計92例BA.5、3例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。

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國內境外移入個案中新增檢出2株BA.4、57株BA.5、3株BA.2.75，個案分別為33例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年8月3日至8月16日。其中檢出BA.4個案分別自韓國及法國(各1例)；BA.5個案分別自越南(10例)、菲律賓(5例)、德國、美國及新加坡(各4例)、泰國(3例)、日本、馬來西亞、英國、澳大利亞、法國、加拿大、韓國及土耳其(各2例)、俄羅斯、印尼、義大利、丹麥、塞席爾、紐西蘭、南非、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、瑞士及烏茲別克(各1例)；BA.2.75個案分別自印度、泰國、美國(各1例)移入。

根據世界衛生組織（WHO）於今年8月17日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為74%，BA.4變異株佔比約為8%，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加。

鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以BA.5.1及BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案監測。

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