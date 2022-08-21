小孩算命3年不能回娘家！「不信邪的沒幾天就走了…」　人妻怕爆

▲婆家說不能帶小孩回去娘家。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人都會帶小孩回家讓父母看看，享受天倫之樂。但一名人妻表示，最近婆家幫忙算命的時候，說她小孩命格太好，不能夠回娘家，否則會影響到娘家的長輩，還說先前有人不信邪，結果沒幾天就走了，讓她有些傻眼，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起熱議。

「大家有聽過小孩命格太好，不能回娘家的事情嗎？」原PO在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，婆家是開宮壇的，會幫忙別人算名字和命格，最近幫忙他們家算名字的時候，就說她小孩3年都不能回去台北娘家，「因為命格太好，會影響到我爸媽」。

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婆家還舉例說，先前就有一名大姐不信邪，堅持帶小孩回去娘家，結果「沒幾天就走了…」。原PO聽到後不知道該怎麼辦，雖然有些半信半疑，可是也不敢拿家人當作賭注，「但又覺得怎麼那麼不公平，說不能回娘家，那為什麼就能回公婆家？有沒有人跟我相同經驗的能給一些解答」。

不少人看到後都紛紛表示，「活到快60歲第一次聽到有這種事」、「跟老公說我相信你，但公平起見，這三年哪個家我都不去，我爸媽家我不去，你爸媽家我也不去」、「小孩改從母姓，命格應該就會變了」、「再找一個算命，說18歲之前都不能見爺爺奶奶，不然會影響命格、窮一輩子」、「應該不會這樣，戴平安符就好，換妳說妳命格很好，能護住自己的孩子，沒問題的」。