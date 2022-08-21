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2022八德親子藝術饗宴《藝遊童樂會》　在地學子演出生態教育劇

▲2022八德親子藝術饗宴《藝遊童樂會》

▲市長鄭文燦出席2022八德親子藝術饗宴《藝遊童樂會》。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022八德親子藝術饗宴」20日在君臨休閒廣場舉行，在地新興高中學生演出生態教育故事劇《人魚奇遇記》，吸引許多大小朋友參加。市長鄭文燦表示，期望透過兒童劇的演出，讓父母與孩子們在觀賞戲劇的過程中一同學習、相互陪伴，共度歡樂的親子時光，增進彼此間的感情，同時也帶動更多地方民眾走入藝術文化殿堂。▲2022八德親子藝術饗宴《藝遊童樂會》

主辦單位八德區公所表示，親子藝術饗宴系列活動以「藝遊童樂會」為主題，邀請好玩的劇團及新象創作劇團演出兼具創意與藝術性，寓教於樂的兒童劇，並由在地學校小朋友帶來音樂、舞蹈等精彩表演，讓民眾感受八德藝文活力，留下歡樂有意義的暑假回憶。▲2022八德親子藝術饗宴《藝遊童樂會》

第一場活動於今天在君臨休閒廣場舉行，由好玩的劇團結合在地新興高中學生帶來生態教育故事劇《人魚奇遇記》，藉由生動活潑的互動情節，讓親子們在輕鬆的氛圍中省思海洋環保的重要。緊接著8月27日在八德藝文廣場登場的是新象創作劇團《勇敢向前行》，邀請慢飛兒同台演出，藉以勉勵在座的大小朋友，無論遇到任何困難絕不輕易放棄、勇敢向前、堅持不懈。

▲2022八德親子藝術饗宴《藝遊童樂會》

除了精采的兒童劇團表演外，現場還提供爆米花和飲料供民眾領取，並規劃闖關兌換手壓風扇、限量100名打卡玩泡泡體驗及桃園行動親子車服務等豐富周邊活動，另有空氣清淨機、迷你兒童電動車、無葉風扇等多樣摸彩品等著大小朋友們來抽獎！

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