增3例MIS-C！1歲男童「快篩陽性未就醫」　22日發燒、皮疹進急診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增3例兒童重症個案，均為MIS-C，年紀最小的為1歲男童，7/24快篩陽性未通報也未就醫，8/15出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞等症狀，8/18到急診就醫，診斷有皮疹、結膜炎等，經PCR陽性確診，住院接受免疫球蛋白藥物治療後，病況已好轉住進普通病房。

國內新增今新增22,161例COVID-19確定病例，分別為21,925例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。

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▲▼指揮中心8/20公布新增確診數，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）





指揮中心發言人莊人祥表示，今日另外2例兒童重症個案分別為11歲女童與10歲男童，前者5/15確診，6/27起陸續出現發燒、全身皮疹咳嗽，7/1到急診就醫、血壓偏低，診斷疑似MIS-C收治住院，經免疫球蛋白治療後，已於7/13出院。

10歲男童也無慢性病史， 5/26確診、7/2陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉、胸悶、紅眼，7/8因持續發燒到急診就醫，檢查發現有血壓偏低，有腎炎、腸炎、腹水等，檢查有MIS-C等症狀收住加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇藥物治療好轉，7/13轉普通病房，已經在7/16出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計179例，當中27人死亡；重症中MIS-C已經達到108例，其他還有27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡。

▲▼指揮中心公布新增中重症、死亡個案以及本土病例分析。（圖／指揮中心提供）