藍委質疑「疫苗採購價格封存30年」　王必勝：指揮中心都依法行政

記者嚴云岑／台北報導

國民黨團揭露衛福部將疫苗採購價格列為「密件」封存30年，質疑到底有什麼見不得人的交易，民眾要等到民國140年才知道納稅錢怎麼花？對此，指揮中心指揮官王必勝表示，所有政府單位包括指揮中心都是依法行政，簽約也是依照合約辦理，施政作為也有受到立法院監督。

民進黨台北市長參選人陳時中稱，疫苗合約除涉及保密條款資料外，其餘資料和合約都有揭露給立委。對此，國民黨立法院黨團今打臉表示，從審計部報中發現，衛福部竟將這些資料列為「密件」封存30年，必須等到140年2月25日才能解密，等同於要等到陳時中100歲時才能看到。

國民等總召曾銘宗也列舉審計部提出的疫苗採購法規、配套及接種作業缺失，包含一、預防接種之投資相較於其他先進國家為低，疫苗研發及代工產製能量亟待提升。二、疫苗及藥品緊急使用授權法規在具體要件及配套措施等面向尚待強化，審查資訊之公開透明度亦待提升。三、疫苗接種計畫未能涉取國外經驗及早納入疫苗預約平台相關規劃，至後續須以緊急方式建置系統並補辦採購作業。四、多數國家未將國產疫苗納入疫苗認可清單，影響已接種國產疫苗民眾出國之便利。五、疫苗預防接種受害救濟案件審議進度緩慢，引發民眾訾議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，陳時中上午出席「2022台北國際觀光博覽會開幕活動」時，就對疫苗採購密件作出回應，直言這是「簽訂合約的保密條款規定」。面對媒體追問裡頭是否有不能說的秘密？他則回應，「有保密條款，商業的基本常識在。」且不止疫苗，很多藥物採購也存在保密條款，「人與病毒的作戰，大家都是同一條船的人」。