　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藍委質疑「疫苗採購價格封存30年」　王必勝：指揮中心都依法行政

▲▼指揮中心8/19記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國民黨團揭露衛福部將疫苗採購價格列為「密件」封存30年，質疑到底有什麼見不得人的交易，民眾要等到民國140年才知道納稅錢怎麼花？對此，指揮中心指揮官王必勝表示，所有政府單位包括指揮中心都是依法行政，簽約也是依照合約辦理，施政作為也有受到立法院監督。

民進黨台北市長參選人陳時中稱，疫苗合約除涉及保密條款資料外，其餘資料和合約都有揭露給立委。對此，國民黨立法院黨團今打臉表示，從審計部報中發現，衛福部竟將這些資料列為「密件」封存30年，必須等到140年2月25日才能解密，等同於要等到陳時中100歲時才能看到。

國民等總召曾銘宗也列舉審計部提出的疫苗採購法規、配套及接種作業缺失，包含一、預防接種之投資相較於其他先進國家為低，疫苗研發及代工產製能量亟待提升。二、疫苗及藥品緊急使用授權法規在具體要件及配套措施等面向尚待強化，審查資訊之公開透明度亦待提升。三、疫苗接種計畫未能涉取國外經驗及早納入疫苗預約平台相關規劃，至後續須以緊急方式建置系統並補辦採購作業。四、多數國家未將國產疫苗納入疫苗認可清單，影響已接種國產疫苗民眾出國之便利。五、疫苗預防接種受害救濟案件審議進度緩慢，引發民眾訾議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，陳時中上午出席「2022台北國際觀光博覽會開幕活動」時，就對疫苗採購密件作出回應，直言這是「簽訂合約的保密條款規定」。面對媒體追問裡頭是否有不能說的秘密？他則回應，「有保密條款，商業的基本常識在。」且不止疫苗，很多藥物採購也存在保密條款，「人與病毒的作戰，大家都是同一條船的人」。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺病危！癌友朱芯儀發聲
她控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

台灣男星霸榜！《披荊斬棘2》初排名出爐　陸網讚爆第1：多少人的青春

錯過首次明星賽　陳文杰可惜：發高燒快40度

中科院昨試射「無限高」飛彈　1枚近距離落海原因不明

余苑綺病危！曾說好「一起戰勝」　癌友朱芯儀心疼發文

紅蘿蔔不是蘿蔔！真實品種超驚人...討厭味道「可改吃4食物」

設局詐騙獲利20億「萬人受害」！　泰女星Pinky Savika遭逮捕

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

柬埔寨詐騙「為何盯上台人？」他曝：擁有天生1技能

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

中小學停課標準　擬採「一人確診全班停三天」

午後雷雨來了！新北等5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

確診不全班停課！開學1個月後實施新制

超偶每集都看！醫嘆「艾成只拿第2名」情況或許不同

20台人團飛柬埔寨淘金！超Chill照曝光

快訊／再打臉外交部！Bump含淚喊不自殺聲明

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面