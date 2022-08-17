中華職棒「藥師日」 台南棒球場送「藥獅聯名」新款口罩

▲台南市藥師公會再次與統一獅球隊合作舉辦中華職棒「藥師日」，藥師公會更準備2000份「藥獅聯名」經典款新口罩要送給到場民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

愛蒐集各式口罩的「口罩控」、熱血支持職棒運動的「粉絲控」，19日台南棒球場即將開打的「獅象大戰」千萬不要錯過，台南市藥師公會再次與統一獅球隊合作舉辦中華職棒「藥師日」，會場除有用藥安全宣導有獎徵答活動，還有「藥獅聯名」經典款新口罩發表會，藥師公會更準備2000份口罩要送給到場民眾。

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，這波疫情雖然已漸趨緩，但國外新冠變種病毒BA.4、BA.5又快速爆發，中央疫情指揮中心也再次呼籲國人千萬不要放棄戴口罩，因此，台南市藥師公會與統一獅球隊再次合作推出新樣式的「藥獅聯名」經典款醫用口罩，希望藉此再提醒國人「勤洗手、戴口罩、打疫苗」的重要。

吳振名說19日下午5時30分許，將會在球場的小舞台舉辦用藥安全宣導有獎徵答及新口罩的發表，台南市衛生局也共襄盛舉，在現場設攤進行各種公共衛生與防疫的宣導活動，希望大家在邁向防疫新生活的過程中，也能確保家戶都安康。

台南市藥師公會發言人陳皇宇表示，今年防疫最受矚目的「藥師送藥到府」服務，讓不少確診民眾實質受惠、相當有感，而送藥到府最早起源於民國4、50年代的「寄藥包」文化，對年長一輩來說可能不陌生，但新生一代可能就不知道寄藥包是什麼？因此，會場也提供骨董級的腳踏車(武車)來重現早期寄藥包場景供民眾拍照。想要獲得「藥獅聯名」經典款新口罩的民眾，8月19日下午5時30分記得到台南球場報到！