他列李眉蓁論文案時間軸　反問綠營「何不像國民黨一樣尊重學校？」

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

學者出身的前副總統陳建仁，日前力挺民進黨桃園市長參選人林智堅論文門的清白，並說台大未納入當事人提出的論證。對此，台北市前議員羅智強10日於臉書列舉時任國民黨高雄市長候選人李眉蓁與林智堅論文案時間軸，指出台大與中正大學審定論文程序一樣，質疑為何國民黨可以尊重中山大學，民進黨卻不能尊重台灣大學？

羅智強表示，民進黨發聲明攻擊台灣大學，陳建仁甚至以前副總統、中研院士之尊跳出來指台大「結論太突然」，此套路如同過去網軍攻擊駐日大阪處「黨國餘孽」、抹紅中研院士陳培哲、PTT一樣，「任何膽敢質疑民進黨執政的，都會變成民進黨的敵人」。

羅智強表示，李眉蓁在2020年7月20日被檢舉論文抄襲，中山大學校長鄭英耀2日後表示，將對「老師疏忽」進行教評會檢討，4日後初步認為李眉蓁論文內容「與他人著作高度相似」，30日後中山大學正式撤銷李眉蓁學位。

羅智強表示，林智堅台大國發所碩論在2022年7月5日被指出抄襲，論文審定委員會召集人蘇宏達在16日後，發布一封內部信將林智堅論文案指稱為「醜聞」，34日後台大撤銷林智堅學位。

羅智強指出，可見台大審議論文程序與中山大學一致，為何國民黨可以尊重中山大學，民進黨卻不能尊重台灣大學？台大是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人的母校，民進黨卻為了一個林智堅，要把台大踩在腳下。