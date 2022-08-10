▲客運司機多次過站不停拒載客，公司挨罰怒告背信結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓客運司機在去年9月底到11月初多次到站不停，拒絕載客，被交通局稽查發現裁罰，客運公司認為營運收益受到影響，告洪男背信罪，洪男辯稱當天是因為滿載才沒停車載客，檢方偵查後認為，雙方的糾紛應屬民事僱傭關係的債務不履行，應循民事訴訟程序尋求救濟，因此給予洪男不起訴處分。

檢方指出，洪姓司機是在去年9月26日到11月9日間，多次被公司發現有到站不停，拒絕載客的情形，公司還因此被高雄市政府交通局裁罰，認為洪姓司機已經損及公司的營運收益，所以告他背信罪。

偵查時，洪姓司機辯稱，公車界本身有存在一些問題，公司有管理疏失，他要求公司、交通局一起處理，而他被投訴當天，是因為滿載，怕繼續載客會有危險並無拒載，而且根據汽車業運輸管理規則規定，司機可以依照客觀狀況判斷是否需要拒絕載客，而曾經有客人在車上鬧事，公司都沒有處理，認為自己並沒有背信。

檢方調查發現，洪姓司機拒絕載客，是屬於司機與客運公司對向性權利義務關係約定之違反，僅能算是民事僱傭契約之債務不履行，並非刑法背信罪所指為他人處理事物而為違背其任務之行為，宜循民事訴訟程序尋求救濟，認定洪姓司機背信證據不明確，因此處分不起訴。