獨／高雄警開8槍抓犯人　工程師近距離目擊嚇壞：不小心進搖滾區

記者陳雕文／高雄報導

高雄市小港警分局員警9日下午3時許在圍捕一名嫌犯時，員警以警車堵住嫌犯賓士轎車，但嫌犯不肯就範，撞擊警車和路邊圍欄後倒車逃逸，員警連開8槍企圖攔阻，但嫌犯仍成功逃逸。一名工程師目擊了全程，受訪時還餘悸猶存，「我其實沒想過會開槍」，並還原現場情形。

▲高雄小港警圍捕開8槍，嫌犯開賓士逃逸。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

目擊者姓黃，是一名電梯保養工程師，他表示，「當時要去見客戶，車開出來經過了一個巷子，就看到警察正試圖把犯人從賓士車拖出來」，黃姓工程師原以為沒有危險性，想說反正都要等，乾脆拿起手機錄影，但沒想到場面在下一秒開始失控。

黃姓工程師說，「原本想說，那個賓士車是在靜止的狀態，警方都快成功把人從車裡拽出來了，我又想，自己的車子停在那邊還可以稍微擋個人之類的，沒想到開始錄的時候，嫌犯竟然掙脫束縛還開車衝撞警察，接著犯人開始倒車，警方也開始開槍。一切都是突然發生的，所以我也沒想過自己可能會被流彈打到的情形。」

▲警車右側車頭毀損。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃姓工程師表示，「原本是想用車擋住『人』，結果那個犯人掙脫還開車朝我這邊衝來，我反而閃過一個想法，就是如果被撞，理賠我該找誰呢？」所以當下沒有移車去擋，而賓士車從黃姓工程師的車旁疾駛而過。

事後黃姓工程師將拍下的畫面PO上臉書【爆料公社】並說，「唯一支持警務人員開槍！不小心就到了搖滾區第一排！辛苦這些警務人員，差點就變人肉夾心餅乾…第一次遇到（警匪開槍追逐），希望以後不要再遇到」網友看了紛紛留言，「還好你沒被流彈波及」、「賓士就是賓士，都撞爛成這樣了還能輕輕鬆鬆揚長而去」、「好可怕！在火線裡面」、「哇噻！這樣都能被你遇到」、「這種準度，你該慶幸你沒被打到」