女醫師「杯中加料」尪2度胃潰瘍　監視器拍到下毒鐵證！恐怖言行曝

▲美國一名華裔女醫師多次毒害丈夫，還被拍到下毒畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國南加州一名皮膚科女醫師涉嫌多次在檸檬飲料中摻入下水道疏通劑，毒害結婚10年且同為醫師的丈夫，導致他2度罹患胃潰瘍、食道炎等症狀。丈夫偷偷裝設監視器才發現，竟是枕邊人狠心下毒，他隨即向法院申請限制令，並在法庭陳述中揭露妻子長年對他和子女進行言語和肢體上的虐待。

根據《紐約郵報》報導，南加州橘郡（Orange County）爾灣市（Irvine）的53歲男子陳傑克（音譯，Jack Chen）是一名放射科醫師，他日前向法院提出對45歲妻子余悅（音譯，Yue Yu）的限制保護令。原因是監視器拍到妻子將通樂（Drano）下水道疏通劑混入溫熱的檸檬飲料，讓他在不知情的情況下喝下肚。

Husband says doctor wife Yue Yu 'tried to kill him' by spiking drink with Drano, cites nanny cam sting: court docs https://t.co/pmPDhL0Xxt pic.twitter.com/GKiCPLmWdJ — New York Post (@nypost) August 9, 2022

據稱，光是7月余悅就已三度下手毒害丈夫。陳傑克透過律師表示，他早在3、4月就注意到身體出狀況，做了進一步檢查後開始出現明顯症狀，不僅兩次罹患胃潰瘍，還有胃炎、食道炎等問題，他注意到了飲料中的一股化學味，因此才在廚房裝設監視攝影機，不料果真拍到下毒畫面。

陳傑克在法庭文件中陳述，兩人2012年結婚後，分別在2013年和2014年生下了2名孩子，但妻子開始出現令人擔憂的行為，當情緒低落時就會對他或孩子們大吼大叫，用中文飆罵「去死」，或用英文侮辱孩子說「你們頭腦有問題」、「他X的給我滾開」，連岳母也參與了這些言語和肢體虐待。

陳傑克說，「我幾乎每天都會被她辱罵，她說我行為像個暴徒，罵我不是男人。」而且孩子年紀漸長後老婆的脫序行為越來越嚴重。目前，法院已經批准了臨時限制令，並禁止余悅接近子女，至少得維持100碼（約90公尺）的距離。不過，余悅5日繳納保釋金後已經獲釋，丈夫則尚未對她提出任何刑事指控。

Husband says doctor wife accused of poisoning him has history abusing him, two kids: court docs https://t.co/KBxPme9iag pic.twitter.com/aGRRjvReMk — New York Post (@nypost) August 9, 2022

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