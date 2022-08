女醫師「杯中加料」尪2度胃潰瘍　監視器拍到下毒鐵證！恐怖言行曝

▲美國一名華裔女醫師多次毒害丈夫,還被拍到下毒畫面。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

美國南加州一名皮膚科女醫師涉嫌多次在檸檬飲料中摻入下水道疏通劑,毒害結婚10年且同為醫師的丈夫,導致他2度罹患胃潰瘍、食道炎等症狀。丈夫偷偷裝設監視器才發現,竟是枕邊人狠心下毒,他隨即向法院申請限制令,並在法庭陳述中揭露妻子長年對他和子女進行言語和肢體上的虐待。

根據《紐約郵報》報導,南加州橘郡(Orange County)爾灣市(Irvine)的53歲男子陳傑克(音譯,Jack Chen)是一名放射科醫師,他日前向法院提出對45歲妻子余悅(音譯,Yue Yu)的限制保護令。原因是監視器拍到妻子將通樂(Drano)下水道疏通劑混入溫熱的檸檬飲料,讓他在不知情的情況下喝下肚。

Husband says doctor wife Yue Yu 'tried to kill him' by spiking drink with Drano, cites nanny cam sting: court docs https://t.co/pmPDhL0Xxt pic.twitter.com/GKiCPLmWdJ