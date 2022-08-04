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開放入境0+7有「3項評估指標」　莊人祥：3配套做好才會開

▲▼8/4中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土單日仍有2萬多例，加上BA.5入侵，邊境管制遲遲還無法再放鬆，針對何時有望放寬成0+7，發言人莊人祥表示，包括48小時內入境免PCR證明、一人一戶可能改為一人一室以及採檢措施，要等相關配套都做到後，才可能開放0+7。另外，國內本土疫情、國際變異株疫情和幼兒疫苗接種率，也都是評估指標。

目前入境仍實施3+4檢疫措施，但不少國家都以恢復正常，甚至開放觀光，民眾也期盼台灣能儘早全面開放。莊人祥指出，雖然目前過內疫情在穩定下降中，但大家預期8月底還會有一波，所以這波會有多大，還需要再做觀察，而且國際疫情也還需要留意變異株的情形才能再做評估。

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至於放寬0+7的配套措施，莊人祥說，還有些外國人還需要48小時內入境的免PCR證明，再來就是一人一戶未來可能會變一人一室，還有採檢部分部分可能需要再持續放寬，這些相關配套都做到後，才可能再開0+7的部分。

莊人祥強調，接下來還需要專家學者去評估隔離時間，目前的確有研究指出，7天後還有傳染力，所以還有加上7天自主健康管理，進一步保護周邊的人，另外，包括國內本土疫情、國際變異株疫情和幼兒疫苗接種率也都是指標。

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