小一開學「必備物品」2圖掌握　過來人：學前兩週9點入睡是關鍵

▲暑假剩下不到一個月的時間國小就要開學。（圖／記者姜國輝攝）

實習記者徐芷儀／綜合報導

暑假剩下不到一個月的時間，家中升小一的孩子們是否已經準備好開學用品了呢？到底有哪些必備物品需要購買？過來人2寶媽「Lijune・綠君麻麻」整理出一份小一新生用品清單給各位爸爸媽媽參考，一起來看看需要準備哪些東西吧！

綠君麻麻分享，小一的鉛筆盒中需要有削好的鉛筆，先不要用自動鉛筆，因為剛從幼兒園畢業的孩子們還不會掌握寫字的力道，一用力就有可能會弄斷筆芯造成危險。橡皮擦則是一次買一盒，多放一點在家中備用，因為孩子在練字的時候，可能會需要反覆擦掉修正，好的橡皮擦就很重要。

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除了鉛筆、橡皮擦，還要準備削鉛筆機以及A4資料夾，削鉛筆機則可以買自動的，方便快速又美觀，A4資料夾則是建議放1、2個在孩子書包，學校時常會發下一些通知單或繳費單，只要提醒孩子們拿到後立刻放進資料夾中，就不會有遺失或是紙張皺成一團的情形發生。

▲▼ 2圖表輕鬆搞定小一開學用品。（圖／實習記者徐芷儀製作）

由於國小和幼兒園不同沒有提供早餐，綠君麻麻建議在家中吃過早餐後再去上學，可以準備豆漿燕麥、烤土司、自製茶葉蛋、牛奶或優格這些快速又營養的食品。開學前也記得先帶孩子到學校走走，到學校看一下未來的教室和廁所，可以讓他們對上學這件事不這麼的害怕，自然也就不會排斥上學。

最後綠君麻麻說，開學前最後兩週需要調整作息，最晚9點就要上床睡覺，讓孩子習慣開學後的起床時間，放學後也可以安排一些課外活動，因為低年級的功課都很簡單，在這個階段最好能多讀一些課外讀物，或是安排運動才藝。最重要的是，要幫助孩子建立規律的作息和習慣，提醒他們回家後該做些什麼，像是寫作業、溫習課文等事項，培養其妥善運用時間的能力。