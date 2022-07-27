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台大駁回蘇宏達迴避案！林智堅律師：將提起覆決確保程序正義

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨桃園市長參選人、前新竹市市長林智堅。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延燒，林智堅委任律師申請台大社科院院長蘇宏達迴避審查，被台大駁回。對此，林智堅委任律師黃帝穎表示，將提起覆決確保程序正義。

林智堅委任律師黃帝穎表示，對於台大社科院學倫會駁回蘇宏達迴避一案，律師團收到公文後將在法定期限內，依據行政程序法第33條規定，對台大駁回迴避的決定，提起覆決，以防杜「未審先判」的偏頗瑕疵，確保程序正義。

黃帝穎說，台大駁回迴避的決定，並未詳述理由，且做成決定的委員，均是召集人蘇宏達所聘任，明顯球員決議案裁判，駁回決定顯有瑕疵。

黃帝穎指出，台大社科院院長蘇宏達教授日前寫信認定林智堅論文一案為「醜聞」，甚至於聯合報頭版頭條報導，營造輿論定罪的政治審判，這就是未審先判的明確偏頗。依據《專科學校學術倫理案件處理原則》第13條第2項第2款及《行政程序法》第33條，有事實足認有偏頗之虞，都是法律上應迴避的依據。

黃帝穎強調，台大碩博士學倫要點第一條開宗明義寫道，應「公正客觀處理程序」，蘇宏達教授還沒看到公證書等有法律效力的證據，就未審先判稱「醜聞」，依法本應迴避，因此律師團在收到台大公文後，將依法提起覆決，堅守程序正義。

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