解人才荒！　勞動部產訓合作班訓後直接就業

▲趙益葦參加「特殊銲接」產訓專班後，轉行成功，不僅提升自我專業技能，更進入具規模的大公司穩定工作，「特殊銲接」與「輕鋼架工程技術歡迎待業民眾參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助企業紓解用人缺口，勞動部雲嘉南分署積極推動「產訓合作」職業訓練模式，依據企業需求，客製化職訓課程，只要學員成績及格，訓後即可就業！罹患小耳症聽力受損的趙益葦就透過這種模式進入中鋼集團上班，開心直說「有穩定工作很讚」！

雲嘉南分署長程泰運指出，「產訓合作」是為企業量身訂作的專屬訓練模式，協助企業從人員招募、甄選、課程設計、訓期規劃、專業實務訓練到結訓人員進用的整套計畫流程，學員在分署受過專業訓練後，再進入合作企業實務訓練，只要成績及格，企業立即僱用，不僅補足產業缺工需求，也降低訓用落差，為企業打造限定的專屬人才。

現年41歲，左耳罹患小耳症影響單側聽力的趙益葦，曾從事多年配管工作，因工作中時常看到別人用銲接來接合管件，因而萌生學習興趣，加上配管工作工時、地點相對不穩定，在得知雲嘉南分署與中鋼集團興達海洋基礎股份有限公司合作開辦「特殊銲接」產訓專班後，毅然決定轉行參訓，訓後也成功獲公司留用。

「愈銲愈有興趣」，趙益葦說，歸零學習銲接技術，看見完成的銲接成品的瞬間，內心很有成就感，目前他已有手工電銲、半自動電銲與氬氣鎢極銲接三張證照，不僅提升自我專業技能，更進入具規模的大公司穩定工作，「辛苦6個月的職訓非常值得」。

程泰運說，今年有多家企業申請產訓合作，除第四度與興達海基公司合作開設「特殊銲接班」外，另也與營建業者合作開辦「輕鋼架工程技術(乾牆系統)訓練班」，兩班受訓時數2至6個月不等，薪資起薪26K-45K，目前兩班都在招生中，報名至8月10日止，歡迎待業民眾參加。

此外，分署自辦職前訓練課程現正招生中，包括老屋修復工程實務、數位設計、消防安全設備、電腦輔助工程測量等20個職類，預計要招收近500個名額，詳情可撥06-6985945轉1121洽詢，或上分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw/)查詢。