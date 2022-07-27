落網畫面曝！大里槍手上秒虔誠拜七將軍　下秒見警狼狽遭逮

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中大里中興路二段洗車場26日傳出槍擊案，31歲邱姓主嫌朝對方開出3槍，造成25歲魏男左大腿中槍送醫，邱嫌犯案後隨即駕車逃往屏東避風頭，26日深夜23時許又開車回大里，而遭到埋伏警方逮捕。邱嫌落網畫面事後曝光，他當時正在大里七將軍廟虔誠參拜，轉身便見到大批警力，他自知法網難逃，最終狼狽上銬被帶回調查。

警方調查，雙方兩方並無特殊背景，案發地洗車場時常會有雙方股東以及友人在此「討論鍍膜技術」，當日其中一方人馬跑進洗車場休息室翻箱倒櫃，自稱為了要找插座，遭開槍魏男父親認為並非熟識友人，應先告知較為尊重，不料卻遭反嗆演變成衝突，邱嫌朝魏男開槍造成其左大腿中彈，所幸送醫無大礙。

▲大里槍手落網還在大里七將軍廟虔誠參拜。（圖／民眾提供）

霧峰警方表示，現場壓制11人，唯獨開槍邱嫌立刻落跑，經過科技偵辦發現邱嫌駕車逃往屏東，疑似是當地有熟識友人協助避風頭，警方在當地掌握邱嫌位置，不料邱嫌疑似認為身分未曝光，當天晚上又開車回台中大里，警方一路跟車26日23時50分在新興路七將軍廟前將其逮捕帶回。

透過邱嫌落網畫面可以看到，他當時在七將軍廟前雙手合十虔誠參拜，接著走進廟裡，而此時埋伏警方見時機成熟，便立刻上前表明身分，邱嫌也自知法網難逃，最終乖乖伸出手讓警方上銬帶回。目前全案12人已全數到案，並將依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例以及聚眾鬥毆罪嫌送辦。

台中警方強調，在一日內將槍擊犯嫌火速查緝到案，警方絕對有能力與決心維持社會治安，請市民放心。