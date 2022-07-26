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社會 社會焦點 保障人權

交往3年沒合照過　月薪14K女請男友吃飯被酸窮：人家要我就不錯了

▲▼戀愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子倒追男方，卻談了場沒有共同回憶、合照的戀愛，還被對方的言語刺激導致內心受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

有些人可能甚麼都不用做就得到異性的青睞與疼愛，但有些人的戀愛路卻曲折且滿是羞辱！一名女網友在臉書PO文分享，她倒追男方交往至今已三年，不但沒一起出遊過，就連一張合照都沒有，甚至請男友一起吃飯還被酸窮，她心裡難過卻總是告訴自己「人家要我就不錯了」，最後下了一個總結令網友十分心疼。

原PO透過臉書「匿名公社」表示，「在一起三年了一張合照也沒有，男友從未帶我出遊，我在想是不是因為我殘障，所以他才不敢跟我出去，但總覺得彼此相處有隔閡，就是好像很愛我，又不愛我的感覺。」

▲▼戀愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO的戀愛路相當坎坷，倒追男方成功，本以為捕獲幸福，卻得到更多的孤獨與羞辱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO還說，「我在庇護工場上班，月薪只有1萬4，基本上都是倒追男方，因為我知道一般的男孩子，不太會選擇一個殘障的女孩子，所以我總是告訴自己，『人家要我就不錯了』。畢竟我跟正常女孩的條件差一大截！即使交往了，對方家人看到我也是…」。

原PO說，兩人之間可以說是一點共同回憶也沒有，生日時，希望男友可以幫慶生，對方以家裡沒有過生日的傳統為由回絕。她說，家人幫她辦桌慶生，男友也有出席用餐，沒想到事後竟酸她家人很浪費、「過一個生日就要辦桌」，她氣得直呼「那是我媽媽的錢，而且他也有吃啊！對於這件事我一直耿耿於懷。」

▲▼戀愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲明明是開心吃飯也沒花到男方的錢，最後卻被男方抨擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，母親節的時候又遇到同樣問題，她叫了一桌簡單的辦桌4000元，帶男友和家人吃飯，結果回家時，男友又開酸「你都那麼窮了，還學人家吃辦桌」，但她認為，母親節一年一次，辦桌也是花自己的錢，卻遭反斥「不是誰出錢的問題，是這一條錢根本不該花。」

最後原PO下了結論，「還是說我如果再交男友，找個跟我同樣殘障的會比較好點，至少比較容易理解對方…」網友看到後紛紛留言，「他根本不愛妳，不要再傻了」、「你下次生日我請你吃飯」、「離開他！用這個錢好好對待自己才是」、「他腦殘配不上妳，妳很棒」、「跟殘障無關，根本不是妳的問題，是妳的男友跟正常人的價值觀不同，放生吧！」

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