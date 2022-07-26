「拜床母」小孩更好帶！全聯搶攻七夕祭拜「神界女團」首推平安禮盒

▲全聯搶功七夕商機，PX Go!推出分批取優惠，美式50杯只要777元。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

七夕即將到來，全聯串連線上線下門市成為消費者的應援團，各類巧克力、酒品、甜點、保險套等都祭出優惠；PX Go!也推出分批取優惠，美式50杯777元爽喝，平均一杯15元；此外針對家中有孩子的「拜床母」習俗，也準備好平安禮盒，讓家長方便祭拜「神界女團」床母、七娘媽，一應俱全。

全聯即日起～8/4 在全台超過千間門市推出情人節優惠，如金莎金鑽禮盒24/顆，單盒特價275元，一次買2盒只要529元，全台限量9000盒。而酒品方面，也有指定商品2件優惠價，包括老教堂城堡紅葡萄酒單瓶399元，2瓶698元，平均一瓶349元；威廉水蜜桃氣泡酒單瓶特價324元，2瓶570元，平均一瓶300元有找。同時也推出杜蕾斯衛生套2盒優惠550元。

而搶攻七夕甜點商機，7/29～8/18老鷹紅豆麻糬、花生麻糬、招牌手工麻糬通通45元，同步推薦檸檬台式馬卡龍，售價72元。

PX Go!全聯線上購則主打分批取優惠，7/29～8/4推出「分批取 線上傳情easy購!」活動期間購買指定分批取商品，好比We Sweet甜點、巧克力等，轉贈1件回饋100點，上限300點。8/1~8/4則有「浪漫七夕 甜蜜限定」，在分批取購買OFF COFFEE美式50杯、OFF COFFEE拿鐵35杯，或者阪急麵包35個，通通一組777元。轉贈3杯咖啡給不同會員，可享最高100福利點數回饋。

▲全聯推出平安禮盒，讓民眾在七夕拜「神界女團」。（圖／業者提供）

另外，「拜床母」是台灣七夕的習俗之一，床母就是床神，為兒童的保護神，習俗中7/7為床母生日，在生日的這天祭祀床母可以祈求小孩平安長大。而根據BabyHome親子社群網站調查，有近5成媽媽會選在七夕拜「神界女團」床母、七娘媽，祈求孩子好帶。

全聯特別於即日起～8/4在實體門市推出新品「菱角麻油雞肉米糕」，採用友善土地種植的菱角，加上香氣十足的麻油與鮮嫩雞肉組合而成經典米糕，是色香味俱全的一道鄉村料理。「麻油雞雞湯麵線盅」以麻油爆香老薑再拌炒雞肉，最後烹煮湯頭，香氣四溢。同時，PX GO!推出七夕限定預購商品「七夕娘娘平安禮盒」內含香菇肉油飯及麻油雞湯，售價499元。

▲即日起～8/4推出新品「菱角麻油雞肉米糕」。（圖／業者提供）

此外，來自日本北海道巧克力品牌ROYCE’ 每年七夕都扮演消費者的神助攻，今年首度在台引進有「日本桃之元祖」之稱頂級「白桃生巧克力」，另「焙茶生巧克力」以及有「茶中香檳」封號的「大吉嶺紅茶生巧克力」兩款茶香巧克力系列也同步強勢回歸。

▲▼助攻七夕情人節，北海道巧克力第一品牌ROYCE’首度在台引進有「日本桃之元祖」之稱頂級「白桃生巧克力」。（圖／業者提供）

ROYCE’主打「白桃生巧克力」520元/盒，另也推薦同為粉嫩果味系「草莓生巧克力」520元/盒。期間限定新品「白桃生巧克力」以及兩款茶香巧克力系列，在全台ROYCE’ 的8家門市同步開賣，並從即日起至8/8，買巧克力再加上期間限定精緻包裝，祭出多重「1+1優惠」。