士林百年縮影！從日治到戴口罩　北藝中心《飆舞士林》球劇場演出

▲台北表演藝術中心開幕首檔自製節目《飆舞士林》，呈現士林百年的縮影，由8段不同的故事串聯。（圖／蕭宇軒攝影／北藝中心提供）

記者林育綾／台北報導

台北表演藝術中心開幕首檔自製節目《飆舞士林》 ，將以音樂舞劇方式呈現士林百年的發展，由8段不同的故事串聯，更將國標舞帶入劇場，集結32位出色的國標好手，從日治時期跳到當下，包括在戰爭下擁舞到生命最後一刻的老夫老妻、748同志大遊行、戴口罩現況等，8月5日～7日在球劇場演出，僅有4場。

《飆舞士林》是台灣少見的dansical（音樂舞劇），創作團隊集結一流的音樂劇場工作者，包括總導演劉若瑀、舞蹈創作楊廣正、執行導演陳侑汝、音樂統籌王希文、編劇林孟寰，還集結了32位擁有出色舞藝且獲獎無數的國標好手，包括連續18年職業摩登舞冠軍的施達宗和謝娟娟，以及劇場演員林家麒、爵士歌手任書欣等。

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▲▼《飆舞士林》由8段不同的故事串聯而成，由日治時期跳到當下。（圖／蕭宇軒攝影／北藝中心提供）

《飆舞士林》由8段不同的故事串聯而成，由日治時期跳到當下，有青澀的小情侶、在戰爭下擁舞到生命最後一刻的老夫老妻、纏綿悱惻的美國大兵與俱樂部女郎、在相親節目中邂逅的上班男女，另外還有夜市鬥舞場、748同志大遊行開啟台灣多元社會面貌、最後的「口罩時光」，每段故事都講述著人們的共鳴之情，由人稱「老爹」的劇場小生林家麒，擔任推動劇中時空轉換的關鍵角色。

▲▼《飆舞士林》由8段不同的故事串聯而成，由日治時期跳到當下。（圖／蕭宇軒攝影／北藝中心提供）





北藝中心董事長劉若瑀表示，北藝中心當初選址定在士林夜市旁，就是「不要做一個高高在上的殿堂，而是要做一個與社區親密無間的好朋友」的信念。她透露自己是文化大學畢業，對於士林有一份在地親，所以特別創作《飆舞士林》，不論形式內容都適合全家觀賞，並在開幕周(8月5-7日)演出，是北藝中心獻給士林鄉親、給台北的一封情書，傳達我們對這塊土地的感謝。

楊廣正表示，《飆舞士林》選擇鮮少以主角之姿出現在舞台上的國標舞為素材，希望大家能看到競技之外，國標舞的其他面向。透過國標舞構建的「時間長廊」，傳遞劇中不同關係間的情感流動，觀眾可以感受到作品中乘載著創作者對這片土地的記憶連結與其生命厚度，更將這份多元與包容的態度傳遞到大家的心中。

▲《飆舞士林》選擇鮮少以主角之姿出現在舞台上的國標舞為素材。（圖／蕭宇軒攝影／北藝中心提供）



楊廣正也說，為讓這種群眾性的舞種，與劇場元素碰撞進行碰撞，從創作一開始對於畫面的想像與身體的運用上的不同，逐步磨合統整，一步一步慢慢地走到「戲舞合一」，國標舞不再只是充滿技巧的運動競技項目，從指尖到腳尖，處處都是情感，時而激情昂揚、時而纏綿性感，以淋漓盡致的腳法與身體律動，引領著劇情的前進。

王希文則說，流行音樂或歌謠有著豐富的時代記憶性，充滿了文化的象徵，為了配合劇情的時代，要選擇富含意義的歌曲，希望大家一聽就能觸動記憶，重新建立與時代的關聯。



《飆舞士林》演出場次為8月5日19:30、6日14:30及19:30、7日14:30，在台北表演藝術中心球劇場演出。

▲台北表演藝術中心開幕首檔自製節目《飆舞士林》，呈現士林百年的發展，由8段不同的故事串聯。（圖／蕭宇軒攝影／北藝中心提供）