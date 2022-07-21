婚禮前一天！新娘目睹「婆婆幫老公搓澡」　她崩潰退婚：太噁心了

▲大陸有準新娘在婚禮前一天，親眼目睹準婆婆幫自己的另一半搓澡，如此媽寶的互動極致，讓這名新娘立刻宣布不結婚了。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

很多步入婚姻的旅伴都知道，結婚不單單是兩個人單純的結合，背後還涉及到兩個家庭的價值觀與待人處事方式，如果遇到雙方背後家庭「三觀」不合，無形中對婚姻會帶來殺傷力。而中國大陸的江蘇，最近就出現了一起「極致媽寶」的案例，有一對準新人原本已經打算結婚，不過新娘卻在結婚前夕，親眼目睹未來的婆婆，居然在幫隔天準備要結婚的兒子「搓澡」，讓她當下立刻決定退婚，讓男方親友全都一陣傻眼，直呼：「但連結婚的房子都買好了」。

根據大陸《網易新聞》報導，江蘇當地日前發生了一起母子「關係過於親密」而引發退婚的案例。原來新娘看到自己的準婆婆，在婚禮的前一天，除了積極張羅打點婚房與結婚事宜之外，居然在兒子要結婚的前一天，與兒子一起踏進澡間，主動幫隔天要結婚的兒子「搓澡」，親眼目睹自己的準老公，都要結婚了還讓媽媽這樣為他洗澡，這名新娘實在無法接受，覺得這對母子實在太荒唐。

新娘表示，她實在不敢相信，即將與自己結婚的老公，都已經是成年人了，居然還有這麼依賴媽媽的行為，讓她直呼「太噁心」；另外也擔心，另一半跟媽媽的關係親密成這樣，擔憂男方會不會其實是個媽寶，因此目睹到「母子搓澡」這一幕的她，當下立刻決定，隔天的婚不結了。

面對新娘在婚禮倒數前夕宣布退婚，已經做好結婚準備的男方家庭，尷尬又傻眼的說「連結婚的房子都買好了」；而準婆婆更是難過到崩潰，沒想到自己的行為，毀了寶貝兒子的婚姻。

而面對這麼奇葩的成年母子互動，網友多數都力挺女方的決定，紛紛認為「完全就是個媽寶」、「完全無法接受，很噁心」、「新娘子的決定是明智的」，很認痛女方立刻退婚的舉動。

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