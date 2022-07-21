樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指　「肇事者」全跑了

▲彭姓媽媽表示，20日帶孩子到小叮噹遊樂區玩，才和先生講沒幾秒話，2歲半兒子手指遭其他小朋友用幫浦夾斷右手無名指指頭，肇事小孩也當場落跑。（圖／家屬提供）

記者黃宥寧／綜合報導

太心疼！桃園一名彭媽媽著急發文求助，20日到小叮噹科學樂園玩，2歲半兒子於親子戲水區玩水，她才轉身和丈夫講沒幾秒的話，兒子右手無名指指頭竟被其他小朋友以「手動幫浦汲水器」夾斷，肇事後更當場跑掉，周邊家長們看情況緊急，幫忙尋找斷指，所幸小孩送到醫院進行接縫手術，一切都順利，對此彭媽媽也懇求若有人拍到案發時影、照都可以提供讓她好釐清當時狀況。

彭媽媽指出，事情發生在本月20日，中午12點至2點30分之間，當時帶2歲半兒子在親子戲水區玩水，不知道怎麼被其他小朋友用幫浦夾斷右手無名指指頭，下午2點20左右，第一時間緊急叫救護車、報警，由於事發當下當事者跑掉了，因此拜託當時有在場的目擊者們能提供相關影片或照片，以釐清事故發生經過。

▼2歲半陳小弟本來還開心玩水，豈料竟遭其他小朋友夾斷手指。（圖／家長提供）

彭媽媽向《東森新媒體ETtoday》表示，有聽到目擊者轉述指出，當時有3名小孩在使用幫浦汲水器，但其中1名小孩不願意與她兒子一起玩，因此要她兒子扶著前面，3名小孩一起壓汲水器，壓力很大，因此陳小弟的手指頭才會斷掉，更誇張的是，肇事者卻在案發後趁亂逃跑，這也讓本以為一直幫忙協助傷口與找手指的就是肇事家長，結果並不是，而是案發當下肇事者小孩與媽媽趁亂跑走了。

▼彭媽媽心疼將過程放臉書，並希望目擊者能提供更多線索好釐清當下狀況。（圖／記者黃宥寧翻攝）

彭媽媽難過表示，「對孩子很抱歉，沒有保護好，真的痛到心底」，對此，她也將疑似肇事者小朋友特徵放在文章內，希望大家能幫忙分享，今（21日）會再到當地管轄派出所報案，希望能盡速找到肇事者，好釐清整起事故發生。