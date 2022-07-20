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【廣編】桃市經發局綠能產業論壇　聚焦車輛充電與儲能商機

▲▼桃市經發局綠能產業論壇。（圖／桃市經發局提供）

▲桃市府經發局長郭裕信(圖中)與講者於論壇合影。

圖、文／桃園市政府經濟發展局提供

由桃園市政府經濟發展局主辦、外貿協會執行的「車輛充電及儲能市場趨勢論壇」今(7/19)盛大舉辦，活動由桃園市政府經濟發展局郭裕信局長開場致詞，並邀請業界先進及研究單位：起而行綠能副總經理林君穎、華城電能經理王盈超、協同能源副董事長劉志鵬及工研院資深產業分析師呂學隆等人分享電動車充電與儲能應用趨勢與商機，並由4位講者一同暢談綠能時代的能源科技發展，會場互動反應熱烈。

本次「車輛充電及儲能市場趨勢論壇」，為本年度「桃園國際採購商機大會」預先揭開序幕，市府國際採購商機大會已邁入第五個年頭，每年吸引了全球物聯網、綠能、電動車等桃園優勢產業買主前來桃園市採購，成為桃園市企業拓銷的一大盛事。近兩年受全球新冠疫情影響，改採線上洽談，去年仍有超過100位買主線上採購媒合成功，創造超過9億元商機，舉辦成果豐碩；本次論壇因應國際淨零轉型與綠能永續議題，引領業者因應趨勢抓準商機，亦為後續10月份「桃園國際採購商機大會」創造商機媒合機會。

郭裕信表示，我國今年公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，桃園市政府相當重視充電及儲能產業發展，近年陸續提升儲能設備補助金額，希望在政策面上協助業者佈建相關設備。同時，透過每年辦理國際採購商機大會及系列論壇，協助桃園業者將市場擴展至海外，爭取全球龐大的商機訂單。

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