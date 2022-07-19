12歲女「唯一夢想是離婚」！債主年紀能當祖父卻逼婚　全家一起哭

▲阿富汗女孩為了還債，犧牲上學去賺錢養家，12歲就被迫嫁給債主。（圖／台灣世界展望會）

記者林育綾／綜合報導

台灣女孩在12歲時，還能夢想著長大做什麼；不過阿富汗的12歲女孩，唯一夢想卻是離婚。自從去年8月政權更迭至今，當局仍禁止中學女生回到校園，還頒布女性要包頭巾、非必要不得出門等規定，童婚問題也日漸攀升。有女孩被債主逼婚，對方年紀足以當他祖父，家人為了借錢度日也束手無策，只能「全家一起哭」。

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▲羅琪雅每天清晨起床，到處搜尋垃圾桶，撿拾人們丟棄的東西賺錢。（圖／台灣世界展望會）



12歲的阿富汗羅琪雅（Roqia）哭著跟媽媽說，「離婚是我這輩子唯一的夢想」，她一點也不想在這年紀就嫁給可以當她祖父的巴石爾（Bashir）。由於羅琪雅的父親患病，長年臥床，母親因連年戰亂和動盪而陷入憂鬱，難以持家，一家人只好跟巴石爾借錢維生，然而當她們還不出錢時，巴石爾便要求娶羅琪雅，用嫁妝來抵債。

羅琪雅說，「媽媽跟弟弟妹妹知道我的婚約時，他們也跟著我一起哭」，爸爸雖然也不願意把她嫁給別人，卻說自己別無選擇，「家裡沒有人可以照顧我們」。而債主巴石爾不但早就已婚，還有跟羅琪雅年紀差不多的孫子，他幾乎每天都跑去敲她家門，要求女孩馬上嫁給她。

而羅琪雅想繼續唸書、跟朋友在一起，卻為了還錢，已犧牲上學去工作，但賺的錢只夠家人勉強生活，根本沒辦法還債。

▲▼儘管羅琪雅已經輟學去工作，但她和兄弟姊妹賺來的錢，仍無法還清家中債務。（圖／台灣世界展望會）

據阿富汗世界展望會2018~2019年的實地調查，至少超過4分之1的女性，在18歲以前就結婚，這項數據在近期推估將逐漸上升。隨著近一年逐漸擴大的危機，有更多家庭像羅琪雅的父母一樣，選擇將女兒嫁給別人，以償還債務或解決糾紛。

世界展望會推動兒童保護訓練，提升社區居民對反童婚、反童工等議題的意識，同時輔以個案心理輔導和生計培訓，讓面臨童婚威脅的孩子身心獲得療癒，家庭也有機會建立穩定生計，降低家長被迫嫁出年幼女兒的機率。

阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles）表示，自己相當了解教育的重要，「社會期待我要結婚、建立家庭、養育孩子，但我為自己的夢想奮鬥，教育和就業使我成為獨立女性，而我殷切期盼能為每位阿富汗兒童創造同樣際遇。」

▲阿富汗政權輪替後，如今仍禁止中學女生回到校園，還頒布女性包頭巾、非必要不得出門等規定。（圖／台灣世界展望會）

阿孫莎認為，女孩們上學、接受教育是基本人權，「許多阿富汗女孩都有很美的夢想，我們敦促當局盡快取消女孩上學的禁令。」目前世界展望會及其他國際人道組織，持續向阿富汗當局爭取女童教育權。

而在女孩恢復正式教育之前，台灣世界展望會在表示，透過民眾的飢餓三十捐款，能支持世界展望會推動的兒保與職訓方案，使阿富汗女孩學習不中斷，盼各界一同響應。