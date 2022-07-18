南投槍擊案太驚悚　新任刑事局長李西河下令全台肅槍兩周

▲刑事局新任局長李西河18日下午在警政署長黃明昭主持交接典禮下宣誓就任。（圖說以下同／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署刑事警察局18日下午2點半舉行卸、新任局長布達交接典禮，警政署長黃明昭主持監交、新任局長李西河於交接典禮後表示，他上任後將致力打擊詐欺、肅槍、反毒、掃黑、查賄制暴、查處假訊息、跨國境及新型態科技犯罪等治安重點工作。

新任刑事局長李西河會後受訪表示，近期南投縣發生重大槍擊案件，警方為展現強化打擊非法槍械態度，他上任後立即通令全國各警察機關自18日起至8月1日執行為期兩周的「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，除嚴查非法持有槍械者外，並要求刑事警察局包含局本部、中部、南部打擊犯罪中心及相關肅槍專責單位發揮統合情資功能，對於全台改造槍枝場所全面打擊，希望壓制非法槍械氣焰外，更為確保年底選舉不受黑槍暴力影響。

李西河指出，面對近來詐欺犯罪盛行狀態，警方將針對打擊詐欺，配合行政院已訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向分工打擊。包含網路端源頭管理的NCC、贓款金流擴散防堵的金管會、以及法務部及科偵相關單位對日新月異的科技犯罪的防治、管理追查。

李西河強調，政府將組成「打詐國家隊」，警政署更著重「宣導教育」面，希望防詐如防疫，能普及全民均有識詐、防詐觀念，近期並規劃「全國同步打擊詐欺專案行動」，聚焦「假投資詐欺」及「第三方支付洗錢」案件，以彰顯政府「打擊詐騙、守護治安」決心。

另外警方為因應年底九合一大選，全台各警察機關均已成立查賄制暴專案小組，積極蒐報賄選情資，並由各地檢署檢察官專案指揮，偵辦各類賄選案件，對於心存僥倖，意圖藉賄選手段求得勝選之候選人，必將嚴加打擊。也會針對各地重大刑案力求迅速偵破，以求穩定選前社會治安。警方也將嚴打選舉假訊息、境外勢力介選案件，務求確保選舉公平性。

警政署長黃明昭在監交典禮致詞指出：近年來資訊科技發展迅速，不僅改變民眾的生活方式，對社會也產生質變的影響，各類犯罪藉由資通訊無國界的特性，製造偵查斷點，企圖躲避警方查緝、警方將持續掌握犯罪脈動，發揮防制與打擊犯罪力量，守護社會治安。

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