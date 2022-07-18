　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他逛夜市發現「蒙古烤肉」消失了　內行曝殘酷1點：撐不下去

▲▼廟口夜市、愛四路夜市。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

▲不少人喜歡逛夜市。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

夜市是台灣特有的文化，不少人休假時喜歡去逛一逛，買自己愛吃的小吃。不過有網友發現，最近去逛夜市的時候，已經找不到先前曾經紅極一時的「蒙古烤肉」，好奇其中是否有什麼原因。文章曝光後掀起眾人討論，指出物價不停上漲，讓業者很難撐下去。

原PO在「PTT」發文表示，學生時期都會和同學一起約去吃蒙古烤肉，因為那時候都沒什麼錢，所以他們夾菜的時候，都會把食材堆成一座小山，既有樂趣又能吃得滿足。近來想要重溫當時的幸福，不過到了夜市卻發現蒙古烤肉幾乎都沒了，好奇想問「有什麼原因嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲蒙古烤肉越來越少。（圖／翻攝自PTT）

文章一出隨即掀起不少人的回憶，表示「想念以前可以自己選佐料，發揮創意自己製作料理的美好時光」、「以前學生的時候很愛吃，好吃又好玩」、「懷念+1，最後一次夜市吃到好像是在湳雅夜市，不過我也滿少去夜市就是」、「好吃又好玩，玩疊疊樂」、「以前還會特別跑去精誠夜市吃」。

也有人指出原因，「物價上漲」、「蒙古烤肉有吃到飽，可能是這樣所以倒了吧」、「漲價太多，老闆越做越虧，當然洗手不幹」、「就是青菜炒肉片而已」、「漲到180了，肉給不到5片，菜都一堆梗」、「這年頭連菜也貴」、「價錢越漲越貴，跟以前比起來已經不划算了，不如在家自己炒」。

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
李鴻淵疑有雙重人格！平時憨厚和善　提到2件事秒變臉
幾乎滅村！　5公尺變種巨鱷吞食83人
約少女唱歌猛灌酒　2男撿屍到旅館輪流性侵
哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她
世運會中華隊抱回1金6銀6銅　合球奪銅選手激動落淚
士官長演習時偷摸女士官胸部！　嗆「摸一下會死喔」GG了
陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」
雲林3歲童遭狠虐！　「香菸燙疤」打到眼結膜出血
快訊／1000元快搶！　動滋健身券今開放登記

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

網友盤點5大直男特徵　遇到遲鈍木頭比普信男更無奈

他逛夜市發現「蒙古烤肉」消失了　內行曝殘酷1點：撐不下去

台中妹南漂驚見「十二宮格藥包」　網南北戰翻！行家揭原因

哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她

陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」

人妻提這要求　律師：你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊

快訊／衛福部長完成交接　陳時中致詞第一句話「先拜票」

哥吉拉妻「想500萬收房」　律師曝離婚結局：女至少能拿這個數

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

網友盤點5大直男特徵　遇到遲鈍木頭比普信男更無奈

他逛夜市發現「蒙古烤肉」消失了　內行曝殘酷1點：撐不下去

台中妹南漂驚見「十二宮格藥包」　網南北戰翻！行家揭原因

哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她

陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」

人妻提這要求　律師：你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊

快訊／衛福部長完成交接　陳時中致詞第一句話「先拜票」

哥吉拉妻「想500萬收房」　律師曝離婚結局：女至少能拿這個數

小舅子跌30公尺高坡身亡！張家輝曝妻子現況　返港「後事已辦妥」

50多歲已婚警重逢國中女同學　切了2年感情遭控「大騙子」下場曝

屏東2.3億大麻田案外案　主嫌妻夜奔溫室燒毀植株滅證

國旅補助適用！可樂旅遊推訂房最高折2800元　網美秘境一日遊299起

跟前任糾纏！害他遭醋男友持刀猛刺　「7.9cm刀刃」斷在體內險沒命

昔日LV光環加分！　晶華商圈62年高齡店面1.8億拍出

全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

App約到極品嫩妹！他一夜極樂「隔天笑不出來」　劇情神轉氣報案

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人　村民怕到搬家

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

哥吉拉老公回應　妻急求饒

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

造詞「成X大」爸被小一作業考倒

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

更多熱門

相關新聞

饒河夜市停電！線路設備跳脫搶修中

饒河夜市停電！線路設備跳脫搶修中

台北市松山區於今（16）日19點18分發生大停電，造成八德路四段、饒河街一帶，共550戶停電。據了解，這次停電主因為「線路設備跳脫」所導致，目前台電已經派員至現場搶修，請有受影響的民眾靜待一下，現場人員很快就會完成修復。

半價銅板購　鄉親相招快來迺夜市

半價銅板購　鄉親相招快來迺夜市

他想吃夜市「眼前一幕嚇傻」　網嘆3敗筆：夜市敲警鐘

他想吃夜市「眼前一幕嚇傻」　網嘆3敗筆：夜市敲警鐘

3支烤玉米318元！店家「1做法」惹眾怒

3支烤玉米318元！店家「1做法」惹眾怒

宜蘭市場與夜市推銅板半價購　50元買百元商品

宜蘭市場與夜市推銅板半價購　50元買百元商品

關鍵字：

夜市蒙古烤肉

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面