他逛夜市發現「蒙古烤肉」消失了　內行曝殘酷1點：撐不下去

▲不少人喜歡逛夜市。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

夜市是台灣特有的文化，不少人休假時喜歡去逛一逛，買自己愛吃的小吃。不過有網友發現，最近去逛夜市的時候，已經找不到先前曾經紅極一時的「蒙古烤肉」，好奇其中是否有什麼原因。文章曝光後掀起眾人討論，指出物價不停上漲，讓業者很難撐下去。

原PO在「PTT」發文表示，學生時期都會和同學一起約去吃蒙古烤肉，因為那時候都沒什麼錢，所以他們夾菜的時候，都會把食材堆成一座小山，既有樂趣又能吃得滿足。近來想要重溫當時的幸福，不過到了夜市卻發現蒙古烤肉幾乎都沒了，好奇想問「有什麼原因嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蒙古烤肉越來越少。（圖／翻攝自PTT）

文章一出隨即掀起不少人的回憶，表示「想念以前可以自己選佐料，發揮創意自己製作料理的美好時光」、「以前學生的時候很愛吃，好吃又好玩」、「懷念+1，最後一次夜市吃到好像是在湳雅夜市，不過我也滿少去夜市就是」、「好吃又好玩，玩疊疊樂」、「以前還會特別跑去精誠夜市吃」。

也有人指出原因，「物價上漲」、「蒙古烤肉有吃到飽，可能是這樣所以倒了吧」、「漲價太多，老闆越做越虧，當然洗手不幹」、「就是青菜炒肉片而已」、「漲到180了，肉給不到5片，菜都一堆梗」、「這年頭連菜也貴」、「價錢越漲越貴，跟以前比起來已經不划算了，不如在家自己炒」。