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腦麻女頂豔陽賣沙琪瑪！網友喊用新台幣下架　夫曝最新擺攤地點

▲▼台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」。（圖／翻攝蔡淇華臉書）

▲台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」，不過卻有網友想用新台幣支持卻找不到人，女子的丈夫出面解釋。（圖／翻攝蔡淇華臉書）

記者林冠吟／台中報導

曾獲師鐸獎的高中教師蔡淇華日前經過台中南屯路與文心路口時，目睹一名腦麻的女子坐在輪椅上販售沙琪瑪，購買後發現對方還剩許多，因此幫忙PO文宣傳，希望可以讓女子早日回家休息，而該文PO出後也引起不少網友分享。不過有網友反應，近期再前往該處確未發現女子的身影，對此，腦麻女子的丈夫陳先生受訪時表示，他們目前會在台中南屯區犁民路二段和向上路二段十字路口處擺攤，預計每日下午4時開始。

回顧整起事件，高中教師蔡淇華日前經過台中南屯路與文心路口時，看到一名女子坐在輪椅上賣沙琪瑪，他買了一些，但眼見天快要黑了，女子又有許多還沒賣掉，想到台中最近的天氣不是大太陽就是下雨，讓蔡淇華感到非常擔心，「朋友們如果有路過，可以買一些回家喔！」，便詢問能否拍照PO文幫忙推廣，最後在對方同意之下才發文。

該貼文一出後也引發廣大網友回響，紛紛號召用新台幣將沙琪瑪下架，不過卻有網友表示，專程跑了幾趟卻都沒發現女子擺攤的身影。對此，腦麻女子的陳姓丈夫受訪時也回應，目前已經搬家至南屯區，將會在「黎民路二段與向上路二段」處擺攤，每天預計下午4點至5點開始擺攤，直至售完為止。

▲▼台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」。（圖／翻攝蔡淇華臉書）

▲丈夫表示，由於位子無法固定，目前將在台中南屯黎民路二段與向上路二段的十字路口處擺攤。（圖／翻攝蔡淇華臉書）

陳先生表示，由於目前還沒有自己的攤位，擺攤位子也多是臨時決定的，主要是因為曾有被趕經驗，加上所販售的沙琪瑪不能長時間曝曬太陽，因此還沒辦法有固定的擺攤位子；至於是否會想要增加販售品項，陳先生則回應，由於目前攤子小，位置也無法固定，因此還是主要會以販售沙琪瑪為主。

他也說，貼文經網友轉發後，目前已有不少民眾前往購買，更有民眾霸氣直接掃貨，讓他們相當感謝，目前每日營業額維持在1至2千元左右，後續也有陸續接到民眾的外送訂單，但數量仍未確定，不過也能讓他們家庭經濟得以勉強維持。

他還指出，他們夫妻2人育有一名子女，不過因為家庭因素，孩子目前被送往寄養家庭安置，但8月份就可以回歸原生家庭，他們夫妻也會持續努力，維持穩定經濟，給孩子一個安穩的未來。

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