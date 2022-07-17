台灣神人用Google表單自製「密室逃脫」！網玩瘋：還有嗎

▲網友使用Google表單自製密室逃脫遊戲「我想回家了」。（圖／翻攝「我想回家了」）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Google表單除了拿來製作問券及報名之外，還能拿來做什麼？一名補教業的網友為了幫孩子練習數學，使用Google表單自製線上版的「密室逃脫」，讓不少網友直接玩瘋，大讚設計者根本是「天才」。

一名網友在Plurk上發文表示，他為了給安親班的孩子們上數學課，使用Google表單、網路免費素材自製密室逃脫的小遊戲，也想讓網友們試試看，「第一次做可能有不足的地方，歡迎提供建議」。

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▲原PO驚人的創意被網友大讚。（圖／翻攝「我想回家了」）



這密室逃脫遊戲的名稱叫「我想回家了」，內容為一名學生醒來發現自己被困在教室內，但教室的門口卻無緣無故被上鎖，需透過觀察教室內的線索，推敲出謎題的答案來破關。

該文經網友分享後引起廣大迴響，「好好玩」、「這真的很強欸！讚」、「花了21分鐘才逃出」、「真的是遊戲欸靠北…神人欸」、「好好玩啊，請文還有更多嗎？想繼續玩」、「有沒有幫忙提示一下，這邊我卡超久」、「現在讀安親班老師要會那麼多嗎？這個好厲害真的，而且我覺得色彩可以吸引小朋友」、「黑方塊我卡好久」。

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