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《咒》進Netflix全球前10名！網回頭看「1時期」笑：靈壓消失了

▲▼電影《咒》。（圖／牽猴子提供）

▲電影《咒》創紀錄成為第一部擠進Netflix全球前10的台灣電影。（圖／牽猴子提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新銳導演柯孟融自編自導的恐怖電影《咒》在台創下1.7億台幣票房，8日由Netflix（網飛）以全球獨家上線，除了在台灣登上排行榜冠軍外，也創紀錄成為第一部擠進Netflix全球前10的台灣電影，瞬間成為台灣之光。對此，有網友想到之前Netflix被出征時的情況，直言「當初出征Netflix的人在想什麼？」。

《咒》在台取得佳績，由Netflix以全球獨家上線後，除了國內再掀起討論話題之外，也攻進各國的電影榜，在靈異片王道的泰國也衝進第4名，在台灣、印尼都是觀看第一，日本網友更直呼恐怖。

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▲▼Netflix「買不到快篩迷因」遭網出征　網灌爆粉專逼道歉：別只刪文。（圖／翻攝Netflix臉書）

▲Netflix 5月時因「買不到快篩迷因」遭網出征逼道歉。（圖／翻攝Netflix臉書）

對此，有PTT網友回想到Netflix於5月以「快篩很難買」發想的迷因推廣影片，引起許多網友出征留言，甚至有人發起退訂潮，再看現在台灣電影因Netflix被全球看見，詢問「當初出征Netflix的人在想什麼？」

網友看完紛紛留言，「你以為那些出征的人真的有退訂喔，別鬧了」、「靈鴨（靈壓）還在嗎？幫qq」、「你以為他們會感到自打臉嗎」、「現在最香的是韓國女律師跟佛母嗎？」「會去出征的人 還能期待他們什麼嗎？」「共享帳號退訂個屁，反正幾天不看而已」、「大部隊已經轉移了，沒人記得了」。

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