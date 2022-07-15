唐澤貴洋又來了！電郵恐嚇信曝：嗆「槍殺這2人」 　揚言炸日本皇居

▲唐澤貴洋又再度寄出恐嚇信，嗆殺行政院長蘇貞昌（中）以及日本首相岸田文雄。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

日本前首相安倍晉三，在日前才不幸遭槍殺身亡，曾經多次嗆炸總統府、高鐵以及台鐵的「日本律師唐澤貴洋」，又再度送出恐嚇電子郵件，內文揚言槍殺行政院長蘇貞昌、日本首相岸田文雄，還要向日本皇居等3處投擲炸彈，還揚言將於17日爆炸，目前刑事局仍依規定受理報案。

警方指出，「日本律師唐澤貴洋」在安倍晉三遭槍殺後，又再度透過電子郵件寄出恐嚇信件，信件中揚言槍殺行政院長蘇貞昌和日本首相岸田文雄2人。

▲唐澤貴洋又再度寄出恐嚇信，內文除了嗆殺行政院長蘇貞昌以及日本首相岸田文雄外，還嗆炸日本皇居。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，文中還提到要向日本皇居、日本國會議事堂以及日本世界和平統一家庭聯合會投擲炸彈，還嗆聲將於7月17日爆炸，不想死的請趁早逃命，此電子郵件一出，刑事局也立刻主動介入偵辦。

刑事局透露，目前唐澤貴洋署名的恐嚇信相當多件，曾經嗆炸總統府、台鐵、高鐵以及101等台北主要地標以及交通幹道，目前以網路IP位置看來，不排除多次嗆放炸彈以及這次嗆殺蘇揆、日本首相的為同一人。

但因日本前首相安倍晉三才剛剛遇刺身亡，刑事局也不敢大意，目前也將持續調查發信位置，並持續追查寄送恐嚇電子郵件的幕後藏鏡人。

行政院長蘇貞昌也在15日前往警政署參加「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」，警政署也透露，在安倍晉三遭槍殺後就已經加強各單位首長的安全維護。