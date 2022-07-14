髒亂地大變身！三芝區新庄自行車公園及天幕籃球場歡喜啟用

▲▼三芝「新庄自行車公園」及三芝第一座公共天幕籃球場，今日在新北市長侯友宜「打氣」下歡喜啟用。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

三芝「新庄自行車公園」及三芝第一座公共天幕籃球場，今日在新北市長侯友宜「打氣」下歡喜啟用，公園內提供單車打氣筒、飲水設備、景觀廁所，今後暢遊雙灣自行車道的車友們，中途可以在新庄自行車公園歇腳兼補給。並且也設置了體健設施及可食地景區，提供滿足老中青三代全齡休閒運動空間。

國內單車旅遊風氣興盛，尤其在三芝，有巴拉卡公路及雙灣自行車道兩大單車熱門路線。2020年9月位於巴拉卡公路起點的興華驛站啟用後，深受車友歡迎並成為最夯的鐵馬驛站。三芝區公所為了也能服務熱愛海岸線的自行車友，在市府工務局及民政局補助經費下，將距離雙灣自行車道僅800公尺，長期閒置且雜草叢生造成環境髒亂的空地，打造為佔地5500平方公尺的「新庄自行車公園」，提供單車車友旅遊中繼服務站。

新北市長侯友宜今日率市府團隊，透過打氣儀式正式啟用新庄自行車公園及天幕籃球場。侯友宜表示，新北市近年來積極推動全齡化特色公園，提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間。長者來新庄自行車公園，不但可以運動、散步，還有泡茶聊天的慢活空間，年輕朋友或親子家庭，能來公園野餐、打球，享受風雨球場的便利。

區公所表示，公園內除了自行車所需加水和打氣服務設備，園內還有亮眼的自行車裝置藝術、自行車造型花圃、一座外觀時尚、融入海浪意象的無障礙性別友善廁所，也成為打卡新亮點。

另外，兼具「社區公益」及「食農教育」功能的可食地景，更是融入里長及志工對社區的付出。歡迎市民朋友們到三芝來趟低碳旅遊，騎著鐵馬暢遊雙灣自行車道，享受三芝無敵海景，更要來新庄自行車公園體驗一下北海岸單車旅遊最佳中繼站。

新庄里長林文章里長表示，他與志工多年在里內開心農場種植經驗，特別在自行車公園中精心規劃一處友善種植各類時令蔬菜瓜果的可食地景區。有小黃瓜、南瓜、西瓜、番茄、莧菜、地瓜葉，甚至還有山藥、紫蘇等十多種蔬菜瓜果，讓鄉親及長者一同參與，重溫田園樂趣，增進彼此互動，減少獨居長者的孤獨感，達到舒壓療癒效果，有益長者身心健康，並能作為孩子們體驗從產地到餐桌的食農教育場域，所收成的無毒蔬菜瓜果也提供社區長者共餐食材，讓長輩吃得更安心健康。

緊鄰自行車公園的三和社區籃球場，是三芝第一座公共天幕籃球場。原有的籃球場因環境清幽，原本就深受青少年喜愛，當地的社區或民間團體也經常在球場辦理各項活動，使用率甚高。

但由於球場設施已年久老舊，也缺乏安全防護，經市府協助爭取中央補助計畫，全面翻新破損球場地坪及硬體設施，並新設風雨遮棚及夜間照明設備，全新改裝上陣，讓民眾打球運動、辦理活動不再受天候影響，即使在夜間使用也舒適安全。

