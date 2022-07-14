最後一次部務會議！陳時中喊話同仁：之後有機會一定「充分合作」

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，今（14）日上午在行政院院會中請辭，卸下衛福部長與防疫指揮官工作，下午也是他最後一次主持部務會議，他在致詞感慨天下沒有不散的宴席，希望透過轉換跑道，讓自己更精進，之後有機會也會以地方政府身份要求衛福部同仁幫忙，「我一定會充分合作」。

陳時中2017年2月8日擔任衛福部長至今5年多，是近25年來任期最長的部長，中央流行疫情指揮中心成立後，更親自主持581場記者會。

陳時中下午出席部務會議，在致詞時細數上任5年多來的心路歷程，除了一上任後就參與食藥署偽藥與食安事件，另也對健保部分負擔調漲做了許多努力。而任內最密集的準備工作，莫過於長照2.0。陳時中表示，長照是從小規模補助計畫到大規模預算，感謝薛瑞元次長把支付制度做好，也順利將長照轉型，從51億計畫到600億，今年上半年已申請給支付計畫已達365億。

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陳時中也開玩笑表示，「長照轉型期間衛福部被戲稱『內湖燈塔』，都要亮到晚上12點。」他隨後也感謝資訊處幫忙，讓制度變得順暢。陳時中另表示，自己任內建立社會安全網改善社工、照服員薪水，也是一大突破，讓他體認到政府推動政策前，也要讓夥伴安心。

最後，陳時中也坦言，疫情爆發後自己多留在疾管署，比較少回來衛福部，但多虧幾位次長幫忙，讓業務順利推行。他也感謝石崇良次長在疫情爆發之初創立集中檢疫所制度，在疫情期間起到了大規模收治作用。