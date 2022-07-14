讓她生！一圖看勞保催生補助　最高可以領9萬

▲勞保、國民年金的生育給付，讓準媽媽能放心生小孩。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

政府獎勵生育，8月起提高育兒補助金額，在萬物皆漲、薪水不漲的時候，真是一大福音。除了育兒補助，勞保、國民年金也都有提供生育補助，最高能拿到9萬元的生育給付，準媽媽不可不知。

台灣生育率亞洲最低，為讓大家放心生、安心養，8月起育兒補助提高了，從現行每月3,500元增加至5,000元，第二胎每月能領6,000元，除了育兒津貼，其實勞保也有生育補助，可以拿到前6個月平均投保薪資的60天生育給付。

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舉例來說，前6個月平均投保薪資是45,800元，每日的投保薪資為1,526.67元（45,800/30日），乘上60天的生育給付，金額是91,600元，這筆金額能讓媽媽安心坐月子、照顧新生兒。

除了勞保外，國民年金也有給生育給付，生產的當月一次發給2個月的生育給付，依照當月投保金額計算，目前為18,282元，2個月能拿到36,564元。

此外，8月育兒補助提高，每月從3,500元增加至5,000元，若是未滿2歲兒童送公托機構，托育補助會提高至5,500元，不論是自己帶、還是祖父母帶，都可以領。若送往準公托，托育補助提高為每月8,500元。

2～6歲孩童就讀公共化及準公共幼兒園，學費每月也會全面降低至3,000元以下，公立為每月1,000元、非營利每月2,000元、準公托每月3,000元；第2胎以上子女、低收入戶及中低收入戶家庭子女上學責「免費」。

至於一般私立幼兒園的5～6歲孩童，今年8月起，由家長自己申請辦理，就學補助的作業方式及額度也比照津貼辦理，並於次月月底前撥付至家長指定帳戶。



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