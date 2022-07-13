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黃嘉千「善意的謊言」毀婚姻？兩性專家曝2癥結點：失去信任

▲▼夏克立　黃嘉千。（圖／資料照／攝影中心）

▲黃嘉千與夏克立16年異國婚姻觸礁，雙方對簿公堂。（圖／資料照／攝影中心）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

藝人黃嘉千與夏克立婚變風波震驚演藝圈，事件延燒至今，雙方都有友人出面開轟。同樣是嫁老外的兩性專家欣西亞就對黃嘉千曾自曝的夫妻矛盾指出，兩人相處的2大關鍵問題點，「價值觀上的不同」以及某方以「撒謊」的方式去達到自己的目的，強調若發生在自己跟老公身上，對方是完全無法接受。

欣西亞透過粉專發文指出，對於黃嘉千舉的例子「女生買衣服，老公問多少錢，女生回是2000塊，但其實是10000塊。好像很多女生這樣做，但對夏克立來講是很嚴重的事，我早已失去夏克立對我的信任」，她表示若此是發生在自己和老公Shane身上，老公也無法接受。

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欣西亞認為，黃嘉千的婚姻有兩問題，一是價值觀上的不同。她表示，「婚姻是兩個人的」，既然選擇了婚姻收入就不是個人的，而是整個家的，所以對於支出兩人應有商有量。她也補充表示不是不能買東西犒賞自己，而是「如何花錢？錢花在哪裡？#另一半也能接受才可以。」

另一個問題則是某方以善意「撒謊」的方式去達到自己的目的，欣西亞表示，「夫妻一定要提出溝通」且是基於「互相信任的基礎」下，提出的人相信對方不會生氣責罵、被提出的人相信提出的人是真心想聽自己看法，這樣的溝通才是有意義的。兩人相處若不溝通，一方堅持己見、一方靠撒謊達成目的，那將會失去對這段關係的信任。

貼文一出許多網友也紛紛發表感想，「這是蠻多情侶一樣的問題，只是在情侶間問題不大，變成經營家庭就會浮現」、「有的時候自己做了什麼事怕對方生氣而說謊，殊不知對方對這件事可能是沒這麼在意的，反而是說謊這件事會踩到大部分人的雷。」、「兩人在一起同心真的很重要」、「彼此信任才是王道」。

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